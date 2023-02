En septiembre del año pasado se celebró la edición de mayor relumbrón en la historia del Canela Party: lo que empezó siendo una humilde fiesta musical con confetis y disfraces, casi entre amigos, ha terminado dando el salto y ya es una referencia en la hiperpoblada agenda festivalera nacional. Pocos días después de finiquitar la convocatoria, la organización ya puso a la venta abonos para la siguiente (agosto de este 2023) y en días se vendió más de la mitad. Una auténtica locura.

Y no creemos que quede mucho para que agoten el papel, pues se acaba de cerrar el cartel de la edición y hay un puñado de nombres imprescindibles en esto de la música alternativa: el psychpop ultraprolífico de King Gizard & The Lizard Wizard (pospuestos el año pasado por enfermedad), el posthardcore de infinita inventiva de los resucitados Cave In, las melodías afiladas con potentes guitarras de los malagueños La Trinidad, el rock confesional de Snail Mail y el post-punk angular de Squid son las últimas cartas de la baraja.

Pero es que hay muchas más, claro: nombres punteros en las revistas de tendencias musicales más exigentes como Black Midi y Dry Cleaning, clásicos del hardcore menos acomodado como Karate y Les Savy Fav, electrónica exploradora con Panda Bear & Sonic Boom y popera como The Notwist, lo mejor de la escena nacional con Mujeres, Las Ligas Menores, Pony Bravo, Rocío Márquez y Bronquio... Un auténtico festín. Y selecto, ojo: la organización mantiene su compromiso por conservar un aforo con un máximo de 5.000 abonos más 500 entradas cada día, "para un óptimo disfrute de todos". La cita, en el Real de Torremolinos.

El boca-oreja y el trabajo paciente y bien hecho ha conseguido que cada vez más personas se acerquen al pitote del verano, muchos de ellos ya desde fuera de las fronteras malagueñas. ¿"Pitote"? A partir de este año habrá que empezar a hablar de "pitotazo".