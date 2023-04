«Quiero bailar hasta que el cuerpo aguante y dure la ilusión por emocionar»

El baile flamenco en su estado más puro. Juan Manuel Fernández Montoya, Farruquito, visita el 22 de abril el Teatro Cervantes para la puesta en escena de su espectáculo 'Íntimo', un montaje de 75 minutos de duración con una sorprendente coreografía que relata los orígenes y la historia del flamenco a partir de una reunión entre familia y amigos que se expresan desde la pureza artística.

¿Ha cambiado su concepción de la danza con los años? ¿Qué sentimientos le despierta hoy en día, siente el baile de una forma diferente con el paso del tiempo?

Pues sí. Se vive muy diferente. Por lo tanto, se siente diferente. Por un lado está bien porque hemos evolucionado, pero estaría bien tener siempre presentes las bases y los orígenes.

En 'Íntimo' da un repaso a la esencia y la historia del flamenco. ¿Qué significa para usted el flamenco en estos momentos?

Para mí el flamenco siempre ha sido, es y será parte de lo que soy, mi filosofía y estilo de vida. Aparte, es mi profesión y mi sustento, o sea que podría decir que es más de la mitad de mi ser, en resumen. 'Íntimo' es una reunión familiar o de amigos. Gente que se manifiesta sin pensar casi en el público, con el fin de hacer partícipe a éste, de lo que pasa entre músicos que se expresan tal y como sienten en ese instante.

¿Cuál es su momento preferido del espectáculo?

Pues no lo sé. Porque a veces me siento más identificado con uno u otro pero dependiendo del momento. Todo puede cambiar según el estado de ánimo. Además, hay que añadirle también el estado de ánimo de los que me acompañan dentro y fuera del escenario, porque todo cuenta.

Por cierto, ¿quiénes le acompañan?

Pues me acompañan Mari Vizárraga, Ezequiel Montoya e Ismael Fernández al cante, Manuel Valencia a la guitarra y Paco Vega a la percusión. Todos y cada uno de ellos son muy importantes puesto que además de conocer bien mis coreografías conocen bien mi persona y por lo tanto mi improvisación. Y esto no sería posible sin que ellos también tuvieran una formación flamenca de cuna.

¿Qué es lo más sorprendente de 'Íntimo'?

Bueno, yo jamás podré decir que mi nueva función es sorprendente. Pero sí puedo animar a la gente a verla puesto que una actuación de flamenco es una experiencia única, por todo lo que pasa por inspiración y nace y muere en el mismo instante.

Desde su perspectiva, y tus años de experiencia, ¿en qué situación ves actualmente el flamenco? Lo pregunto porque, además de gozar de él en citas dedicadas en exclusiva a este arte, cada vez son más los festivales en general que buscan enriquecer sus programas con actuaciones flamencas.

Creo que el flamenco, por mucho que se programe, nunca será suficiente. De todos modos, puesto que es un arte cultural muy rico musical, rítmica e históricamente, creo que vive un buen momento, si bien nunca hay que dejar de seguir luchando por hacerlo crecer como se merece.

Son ya dos décadas de carrera, pero todavía le queda mucho por explorar. ¿En qué momento se encuentra Farruquito en su trayectoria profesional? ¿Qué objetivos se ha marcado a corto plazo?

Mis objetivos no son muy ambiciosos: seguir bailando hasta que el cuerpo aguante, y hasta que me dure la ilusión de emocionarme y emocionar a los demás.

¿Un deseo todavía por cumplir?

Crear un musical para los más pequeños, y montar un tablao flamenco.