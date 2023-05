Es la película española más esperada, la que pocos, muy pocos en realidad confiaban que llegaría. Pero lo hizo ayer en el Festival de Cannes: Cerrar los ojos, el cuarto largometraje de Víctor Erice, se estrenó ayer fuera de concurso tres décadas después de que el realizador vasco pusiera de largo su hasta ahora última película, El sol del membrillo, y cuatro de su anterior ficción, El sur. Todo un milagro en el que está detrás un malagueño, José Alba, máximo responsable de Pecado Films, una de las compañías que han levantado la nueva cinta, protagonizada por Jose Coronado, Manolo Solo y María León, entre otros.

Caras felices ayer en La Croisette durante el photocall del elenco de Cerrar los ojos, por el que, eso sí, no apareció Víctor Erice. A sus 84 años hay que sumar su escaso afecto por los saraos de la cosa cinematográfica y un carácter singular derivado de su meticulosidad: estuvo a punto de no aparecer en el estreno en La Croisette de su El sur, en 1983, por desavenencias con la productora, ya que él lo consideraba un filme inacabado.

Cerrar los ojos se proyectó a las 20.15 horas y su metraje es abultado (169 minutos), así que hoy tendrá lugar la rueda de prensa con el equipo y los medios acreditados. ¿Quién sabe si Erice aparecerá finalmente? Aunque algunos observadores de la cosa cinematográfica aducen para explicar la incomparecencia del vasco en el hecho de que Cannes no haya seleccionado Cerrar los ojos para su competición oficial, lo que habría provocado el disgusto del realizador.

Las primeras reacciones al terminar el pase de la película destacan la belleza de las imágenes del filme, así como su tono profundamente personal y, fundamentalmente, el amor que desprende por el oficio y el arte de hacer cine. «Hay una nueva película de Erice en el mundo. Y no puedo dejar de llorar», tuiteó el influyente crítico Bilge Ebiri tras la proyección. Algunos cronistas también estimaron «incomprensible» que el largometraje no fuera incluido en la lucha por la Palma de Oro. La cinta se estrena en nuestro país en salas el próximo mes de septiembre.

Otra pica boquerona en la cita de La Croissette El Festival de Málaga presentó ayer en el Festival de Cannes, dentro de su área de mercado (Marché du Film), cinco proyectos cinematográficos andaluces. Se trata de los largometrajes Solos en la Noche, dirigido por Guillermo Rojas y producido por Summer Films; Caleta Palace, dirigido por el malagueño José Antonio Hergueta, de MLK Producciones; y Animal / Humano, dirigido por Alessando Pugno y producido por Pecado Films; Fueron los días, dirigido por Bernabé Bulnes y producido por Rakia Films, y On the go, dirigido por María Gisèle Royo y Julia de Castro y producido por Jur Productions, S.L. Se trata de cinco works in progress, en diversos estados de desarrollo.

José Alba

Quien tampoco salía en las fotos pero sí acudió a Cannes es José Alba, pero su empuja ha sido particularmente decisivo para que se llegara a producir el estreno. Alba, malagueño licenciado en Económicas, es un devoto del séptimo arte. Desde Pecado Films su compromiso es «contar historias que sean atractivas para el público, con algún tipo de mensaje, algo de lo que nos sintamos orgullosos... Siempre buscamos historias que tengan algún componente personal». En su currículum, cintas tan meritorias como Viaje al cuarto de la madre, Sevillanas de Brooklyn, El universo de Óliver y Gernika.

Curiosamente, en la vinculación de Alba con el cine tiene mucho que ver Andrés Vicente Gómez, particular némesis de Víctor Erice (el desencuentro entre ambos malogró El embrujo de Shanghai, que terminaría dirigiendo Fernando Trueba): «En la época en la que Antonio Banderas fomentó la Escuela de Ronda junto a Andrés Vicente Gómez, que acabó siendo un Master de Gestión Audiovisual, me puse en contacto con ellos, casi rogándoles, para que me dejaran realizar el curso y así lo hice. Acto seguido me contrató una productora madrileña y después fundé la mía propia». Hoy, Pecado Films es el orgulloso sello detrás del regreso de Erice, el inesperado milagro del cine español de la temporada.