A estas alturas, The Hole es un clásico del verano malagueño: aquí tuvo lugar la puesta de largo, en 2011, de la primera aventura y ahora llega el capítulo con el que celebra su década larga y recupera su esencia original, The Hole X. Del 15 al 25 de junio una gran carpa ubicada en el Recinto Ferial de la capital acogerá las doce funciones de un espectáculo atrevido, travieso y desinhibido, que busca la complicidad de un público dispuesto a jugar y a participar.

Si en algo se especializa The Hole, un espectáculo para adultos que no deja indiferente a nadie, es en dar rienda suelta al canalleo, como ellos lo llaman; y así es como ha llegado a convertirse en un género en sí mismo: una mezcla de circo, burlesque, teatro, cabaret y música, bañados en el humor más provocador y bajo el lema «Hay que estar en el Agujero para salir del Agujero». En este agujero han entrado y salido ya más de dos millones y medio de espectadores a lo largo de estos diez años sobre los escenarios de España, Alemania, Francia, Italia, México y Argentina.

Y es que The Hole llegó en 2011 para revolucionar la cartelera nacional e internacional, algo que siguieron haciendo más adelante su secuela, The Hole 2, y su precuela, The Hole Zero. Con The Hole X, el clásico mantiene la provocación pero es de otro tipo: «The Hole es algo subversivo, como ha sido siempre el teatro. Pero hoy The Hole no provoca tanto por el desnudo porque, a no ser a alguna red social que te censura por mostrar un pecho, a nadie le asusta ver una teta o un culo. Con lo que es revolucionario The Hole es zarandeando al público emocionalmente, que salga de allí diciendo: Tengo que declararme a esta persona que quiero o Tengo que romper mi relación porque ya no siento amor». Lo dice Canco Rodríguez, el maestro de ceremonias que trae el rock and roll a las noches del agujero.

Gana entradas para The Hole X ¿Cuántos años lleva el espectáculo The Hole?

¿Cuál es el hilo argumental de The Hole?

¿Cuáles son algunas de las características de este espectáculo?

¿Cuál de estos es uno de los seis maestros de ceremonias del espectáculo?

Los maestros de ceremonia

El actor malagueño, Eva Isanta y Víctor Palmero conducirán el show, jalonado por números circenses, sensuales stripteases y acrobacias aéreas, manteniendo a sus personajes más icónicos (e introduciendo a otros nuevos, como las X Girls, «las chicas más hot de lo que puede imaginar», avanzan desde la organización) y su descarado humor.

Entre todos buscan ejecutar la idea con la que nació The Hole: destrozar la cuarta pared que separa a los intérpretes del público; porque aquí el objetivo es «zarandear a quien venga a vernos y que salga flipado», como dice Canco Rodríguez. Pasen y disfruten.