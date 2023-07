Había muchas ganas de este reencuentro. Málaga echaba de menos a Alejandro Sanz, aunque el artista siempre haya hecho parada en la provincia en estas últimas giras, pero ya tocaba volver a la capital, que este jueves por la noche lo recibió con los brazos abiertos y un Auditorio Municipal prácticamente lleno.

Y el cantante y compositor madrileño, de orígenes gaditanos, respondió a su público entregando su corazón y su talento para hacerlos disfrutar de ‘Sanz en vivo’ el tour con el que está recorriendo estos meses España encadenando éxito tras éxito. Pasadas las 22.30 de la noche comenzó el concierto con la letra de ‘Bio’, tema en el que rememora su historia y sus orígenes. «Soy el hijo de María y de Jesús: la de Alcalá y el de Algeciras. Yo el más pequeño de dos. Mi hermano mayor de agosto; de diciembre 18, yo». Y a partir de ese momento, sólo hubo tiempo para disfrutar y repasar junto al cantante todos esos temas que han marcado su dilatada carrera de tres décadas y que han logrado unir a varias generaciones en la pasión por su música. Porque Sanz puede presumir de tener un público muy fiel y también que no se define por la edad, desde gente que comenzó a seguirlo allá por los 90 y aún siguen a su lado hasta jóvenes que se han ido sumando con los años. ‘No es lo mismo’, ‘Lo que fui es lo que soy’, ‘El alma al aire’, ‘Desde cuando’... fueron algunos de los temas que se fueron sucediendo en el concierto con un artista emocionado. «Málaga, ustedes no saben lo que siento cada vez que vengo aquí. Me da igual el sitio que sea porque lo que importa es esto, lo nuestro. Les quiero mucho , muchas gracias por estar aquí», dijo Sanz a su público.

Clásicos en el repertorio

Tampoco faltaron otros clásicos de su discografía como ‘Mi marciana’, ‘Cuando nadie me ve’, ‘He sido tan feliz contigo’, ‘Amiga mía’, ‘Viviendo deprisa’ o ‘Corazón partío’, tema con el que todo el Auditorio se unió al cantante para acompañarlo en una de las canciones que sin duda definieron su carrera musical y le abrió las puertas de los mercados internacionales.

Hubo tiempo para bailar con canciones como ‘Labana’, tras la cual recibió el premio de las artes escénicas Antonio Banderas de la Esaem. También lo hubo para disfrutar de sus baladas, un territorio en el que Sanz se defiende como el maestro que es. ‘Lo ves’, ‘Mi soledad y yo’ o ‘Y si fuera ella’ no podían faltar en el setlist, en el que también se incluyen temas más recientes como ‘Deja que te bese’, ‘Iba’ o ‘La Rosa’.

Acompañado de un equipo que desde el primer acorde demuestra su profesionalidad y dejando claro que su directo se mantiene en un excelente nivel, Sanz disfrutó de su cita con Málaga, una provincia que no ha dejado de arroparlo desde aquellos tiempos en los que comenzaba su carrera con conciertos en Tivoli. Y nada mejor que recibir el calor de su gente para seguir adelante. El artista no ha dudado en sincerarse en estas últimas semanas sobre su estado anímico, reconocía hace unos días que aún anda con altibajos, pero como el mismo decía antes de este concierto hay conciertos que son medicina. Y Málaga le demostró que siempre le va a acompañar. Y que sea por muchos años.