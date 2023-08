Telmo Zarraonandia (viejo-bueno-grande), máximo goleador de la liga española durante setenta años, es considerado una leyenda de nuestro fútbol. El que fuera jugador del Athletic Club de Bilbao y de la Selección Española fue seis veces pichichi, máximo goleador histórico de la Copa del Rey y autor del gol de España contra Inglaterra en el Mundial de Brasil de 1950. Con él clasificó a la selección entre los cuatro mejores equipos nacionales por primera vez en su historia. Da nombre al trofeo de máximo goleador español de Primera y Segunda División y fue condecorado con la Medalla de Oro de la Real Orden del Mérito Deportivo.

Adriana Bilbao, coreógrafa y nieta de Zarra, ha creado esta obra de danza en homenaje a su abuelo. Con ella pretende ensalzar la figura emblemática del futbolista a través de sus orígenes y anécdotas con Zarra como narrador omnipresente. Lo hace a través de su propia compañía, Cía Adriana Bilbao, con la que ha creado tres espectáculos visitando, incluso, el extranjero. Ahora han hecho parada en el Teatro Reina Victoria de Madrid donde estarán con ’Zarra’ hasta el próximo 27 de agosto.

"Quería que la voz de mi abuelo estuviera presente y guiara las escenas"

La coreógrafa tenía una relación muy estrecha con su abuelo y tuvo claro desde que comenzó su carrera profesional que le haría 'algo' aunque le llevó tiempo encajar todas las piezas del puzle. “Hace ya varios años pensé que un buen momento sería en el año 2021 porque se cumplía el centenario de su nacimiento. Con la llegada de la pandemia tuvimos que posponerlo un año, por lo que finalmente se estrenó en noviembre de 2022 en el Teatro Arriaga de Bilbao’.

En esta aventura tan especial y personal no estuvo sola. Contó con un reparto de bailaores con los que compartió sus primeros años profesionales. Se trata de sus compañeros del Conservatorio Superior de Danza ‘María de Ávila’ de Madrid. “Había mucha sintonía entre todos. Para hacer un proyecto de este tipo se necesita estar tranquilo dentro de la vorágine que conlleva. Rodearte de gente que te apoye y te entienda hace que todo salga bien”.

“Yo creo que es una propuesta original. Lo hace especial por la historia personal que lo envuelve”

Tatiana Cuevas y Gabriel Matías forman parte del reparto de la obra. En total son nueve bailaores, pero esto no es una mera casualidad. Adriana quiso representar de esta forma el número que llevaba a la espalda su abuelo durante su trayectoria como futbolista. Ambos agradecen a Adriana la oportunidad que les brindó de formar parte de este proyecto tan importante para ella: “Zarra se ha convertido en nuestro abuelo también porque hemos intentado transmitir todo el cariño y la admiración que Adriana siente por su ‘aitite’”. Además, valoran el trabajo en equipo, tanto en el fútbol como en el flamenco, que han hecho frente al ego predominante en la actualidad.

Con este espectáculo han descubierto todo un abanico de posibilidades creativas al fusionar dos ámbitos tan dispares como son el fútbol y el flamenco.

Técnicas de preparación

Para llevar a escena todas las ideas del espectáculo han tenido que realizar un arduo trabajo de investigación y preparación. Constaba de visionados gráficos y sonoros del futbolista que les ayudó a corregir la expresión corporal y hacer que fuese lo más real posible. Lo han hecho durante varias residencias en Bilbao en los años previos al estreno en las que, incluso, han visitado la ciudad deportiva del Athletic Club de Bilbao, en Lezama, para ver desde cerca cómo entrena el primer equipo y conocer desde dentro la historia del club. Además, una persona del equipo técnico del club les visitó durante los ensayos para guiarles y corregir sus posturas y las actitudes que debían adoptar para representar a un futbolista. “Yo bailo flamenco y mi abuelo jugaba al fútbol, creo que a través del cuerpo se puede transmitir todo. Ha sido un proceso bastante interesante de fusión y de comunión”, comenta Adriana.

"Me ha llevado mucho tiempo realizar este proyecto. Desde que tuve la idea hasta que empezó el montaje pasaron cuatro o cinco años y el montaje empezó casi dos años antes del estreno"

El fin último para la bailaora es transmitir lo que llevó a su abuelo a ser un mito, su nobleza en el terreno de juego y sus valores como persona. "Fuerza, nobleza y valor, el más querido león".

No niega el miedo que tuvo a la hora de llevar a cabo una historia tan personal: “es cierto que me he guardado un momento para mí, hay una parte abuelo-nieta en el espectáculo”. Adriana baila sola en el escenario bajo la atenta mirada de Zarra mientras habla sobre su faceta como abuelo y lo importante que fue la llegada de su nieta. Se puede escuchar en este acto, el más emotivo del espectáculo, cómo Zarra lo describe como “mejor que un fichaje”.

Siguientes partidos: Gexto (Vizcaya) en octubre y Sevilla en diciembre. “Espero que para 2024 haya más”.