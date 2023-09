«Sólo con talento no se hace una carrera larga; tienes que ser trabajador»

El pasado mes de septiembre Natos y Waor sacaron a la luz su cuarto disco, Luna Llena. Un álbum en el que experimentan con nuevos elementos musicales, y donde también echan la mirada atrás y reflexionan sobre tantos años al pie del cañón. Tras una década frente a los escenarios, esta noche los madrileños vuelven a Málaga y lo harán en el Urban Town Fest, de Sabatic Fest.

Luna Llena marca un nuevo capítulo en su carrera musical. En este disco, han reflexionado sobre su trayectoria en la música. ¿Cómo han evolucionado como artistas y como personas a lo largo de los años?

Como personas, cuando empezamos éramos muy jovencitos, ahora somos hombres hechos y derechos, ahora tienes más responsabilidades. En lo musical, es lo lógico, cualquier artista busca experimentar cosas nuevas, aprender y descubrir cosas. Aunque nos sigue gustando hacer canciones igual que hace diez años, también nos gusta experimentar con sonidos nuevos, tal y como ha pasado con este disco. Siempre se ha notado que nos ha gustado salir de nuestra zona de confort. En definitiva, experimentar y jugar con la música

Han mantenido una presencia constante en la escena del rap español durante muchos años. ¿Cuáles creen que son los ingredientes clave para mantenerse relevantes en la industria musical?

El trabajo y la constancia. Es verdad que para el pistoletazo inicial hacen falta más cosas como un producto que en el momento enganche, o necesitar talento. Pero solo de talento es imposible hacer una carrera larga; tienes que ser trabajador. Desde pronto vimos la música era oportunidad para ganarnos la vida y quisimos aprovecharlo. Te diría que trabajo y trabajo, y quizás tener facilidad para transmitir. Creo que es importante enganchar con el público, el público hace las canciones suyas porque sienten muchas veces las cosas que decimos. Es un punto importante el de fidelizar con el público, que estén conectados contigo emocionalmente. Eso no es fácil de hacer y creo que nosotros sí lo hacemos.

Han conseguido un éxito tremendo en la música independiente. ¿Cómo describirían su viaje como artistas independientes en un mundo musical dominado por las grandes discográficas ¿Tiene más ventajas que desventajas?

Respetamos que la gente tome las decisiones que quiera tomar. Cada carrera es un mundo, cada momento de la carrera es un mundo. Nosotros siempre hemos trabajado por nuestra cuenta y nos ha ido muy bien, por suerte. Si tiene ventajas o no, no sabría que decirte. Nosotros siempre hemos valorado mucho la libertad y nuestra marca de trabajo.

¿Cómo ha influido su barrio, Aluche, en su música y en su identidad como artistas?

Mucho. El contexto es importantísimo para entender una obra, nosotros hemos crecido en un barrio y todo lo que contamos está pasado por el filtro de alguien que ha crecido en un barrio. Aunque no hablemos de él, está presente, se respira eso.

El rap ha experimentado una evolución constante en España y en todo el mundo. ¿Cómo ve esta evolución? ¿Cree que el rap ha mejorado o empeorado en términos de calidad?

El rap goza de buena salud ahora, y en España especialmente. Hay oferta para todo el mundo y para todos los gustos. Hay gente haciendo cosas de mucha calidad y super distintas. Me parece estupendo, hay cosas que consumes más y consumen menos, pero cada uno en su parcela ofrece su estilo, lo cuida y ofrece algo de calidad al público. Parece que vamos por buen camino. Años atrás se había perdido la importancia de calidad y contenido y estaban primando otras cosas, menos importantes. Ahora el rap está en forma.

En la actualidad, la búsqueda de clics y la viralidad en las redes sociales a menudo dominan la industria musical. ¿Cómo han navegado ustedes por este entorno y han mantenido su autenticidad como artistas?

Nosotros es que hemos hecho un poco lo que nos ha dado la gana y creo que eso se transparenta y el público lo percibe. Venimos de una época en la que no había redes sociales o estaban empezando, fuimos la primera generación que subía las canciones a YouTube. Nos adaptamos a esas formas y medios de la época; ahora los chavales van a otras, me parece igual de válido. Estoy orgulloso de que nuestro camino no ha sido cosa de un tema viral, es un arma de doble filo, porque eso no quiere decir que tus conciertos estén llenos. Que tengas un tema viral no te garantiza tener una carrera larga, nosotros por suerte tenemos una carrera larga que cada vez va a mejor. Tenemos un público muy fiel y que no se van de nuestro lado. Y en esta gira están todos los de las giras pasadas y muchos más.