La confluencia de izquierdas en el Ayuntamiento de Málaga registrará un escrito reclamando que el alcalde de la ciudad, Francisco de la Torre, se persone como figura de mediación en el conflicto que desde hace más de un año mantiene la plantilla del Museo Picasso de Málaga con la empresa que gestiona el centro y la Junta de Andalucía.

Las reivindicaciones que exponen las representantes de la plantilla son la equiparación de condiciones laborales, sobre todo en materia de conciliación, y salariales con respecto a otros museos de similares características. “Estamos hablando de uno de los principales reclamos culturales y turísticos de la ciudad en materia museística, es justo que el buen hacer de la plantilla sea correspondido por la empresa y las instituciones de las que depende” defiende Nico Sguiglia, concejal en el ayyntamiento.

Para Toni Morillas, concejala y coportavoz de Con Málaga, “es muy grave que ni empresa ni Junta se quieran sentar a negociar sobre cuestiones tan básicas como la conciliación o la revisión salarial, es una falta de responsabilidad y de respeto a unos trabajadores y trabajadoras que han llevado al Museo Picasso de Málaga al lugar de referencia que ocupa en la ciudad”

“Desde nuestro grupo llevamos meses siguiendo y apoyando las movilizaciones por parte de la plantilla del museo pero viene siendo hora de que sea el alcalde, el máximo representante de la institución local el tome las riendas de la mediación y colabore en solucionar un problema que empaña el compromiso de la ciudad con los trabajadores y el sector de la cultura en Málaga”, ha subrayado Sguiglia.

El gerente del MPM habla de "falsedades" del comité de empresa

El gerente del Museo Picasso de Málaga, Guillermo Peiró, ha lamentado que, "evidentemente, hay muchos eslóganes y bastantes falsedades" del comité de empresa en la negociación del nuevo convenio colectivo, por la que la pinacoteca vive este lunes una nueva jornada de huelga. Peiró ha pedido al comité "que ofrezca un entorno de paz social y no esté convocando y desconvocando huelgas como medida de presión" para volver a "sentarse a negociar", ya que "la vía de la confrontación no va a llegar a ningún lado".

Ha señalado a los periodistas que se han producido "declaraciones un poco altisonantes y muchas veces inexactas" pero no van a entrar "en el desmentido constante", porque "las cosas hay que negociarlas en la mesa de negociación y no en los medios". "Lamentamos la imagen que se ha dado, porque parece que esto es un sitio donde las condiciones laborales son infrahumanas y se paga fatal, y ni una cosa ni la otra, pero los escollos no se vencen con confrontación", ha insistido.

Sobre los principales puntos de discrepancia, ha explicado que hay aspectos de la jornada que ambas partes entienden "de manera distinta" y, respecto al salario, ha subrayado que "una subida del 8 por ciento, asegurando un 18 por ciento en cuatro años, y una reducción del 4,5 por ciento de la jornada anual no son malas condiciones".

"Quizás no somos los que más cobramos, pero tampoco somos los que más trabajamos", ha asegurado Peiró, que ha rechazado que los trabajadores hayan perdido un 25 por ciento de poder adquisitivo y ha subrayado que "es falso" que los sueldos lleven congelados once años.

En este sentido, ha precisado que en los últimos cinco años han subido un 8,5 por ciento y "es cierto" que hubo una bajada de salarios, pero en 2022 "no se pudieron subir porque el comité no denunció a tiempo el convenio, y legalmente es imposible hacerlo".

Sobre la aportación anual de la Junta al museo, de 4,3 millones de euros, ha apuntado que, durante la pandemia, "el museo no cerró" gracias a esta cantidad, ya que en 2020 y 2021 tuvo pérdidas de 2,5 millones de euros.

En la pandemia "se hizo un ERTE al personal que se complementó para que no perdiera condiciones y se mantuvo a toda la plantilla", ha resaltado Peiró, que ha recordado que "hace once años que la aportación de la Junta se mantiene invariable" y que hace diez años suponía el 75 por ciento del presupuesto del Museo y ahora, "casi el 40".