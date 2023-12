El actor Javier Cámara recibirá el Premio Málaga en el vigésimo séptimo Festival de Cine en Español de esta ciudad, que se celebrará del 1 al 10 de marzo de 2024 y que reconocerá así su trayectoria de más de tres décadas.

El artista riojano atesora dos premios Goya, como mejor interpretación masculina de reparto por 'Truman', de Cesc Gay, y mejor interpretación masculina protagonista por 'Vivir es fácil con los ojos cerrados', de David Trueba, ha informado este martes el Festival de Málaga en un comunicado.

En el certamen malagueño ha obtenido la Biznaga de Plata al mejor actor en dos ocasiones, en 2003 por 'Torremolinos 73', de Pablo Berger, y en 2008 por 'Fuera de carta', de Nacho G. Velilla.

Ha recibido cinco nominaciones más en los Goya, cuatro premios de la Unión de Actores y dos premios Feroz (el último en 2022 en la categoría a mejor intérprete en comedia en una serie de televisión por su papel de 'Venga Juan').

También tiene un Premio MiM Series como mejor actor de comedia (por el mismo personaje en 'Vota Juan'), una Medalla del Círculo de Escritores Cinematográficos y una Espiga de Honor a toda una carrera, otorgada por el Festival Internacional de Cine de Valladolid en su 65 edición en 2021.

El último reconocimiento se produjo el pasado año cuando le otorgaron el Premio Ondas 2022 al mejor actor.

Ha trabajado con el director Pedro Almodóvar en 'Hable con ella', 'La mala educación' y 'Los amantes pasajeros'.

En 2005 estrenó simultáneamente 'La vida secreta de las palabras', de Isabel Coixet, y 'Malas temporadas', de Manuel Martín Cuenca, y desde entonces no ha dejado de estar presente en el cine, sobre todo de la mano de Isabel Coixet, David Trueba y Cesc Gay.

Series de TV

Además, ha trabajado en la pequeña pantalla en series como '7 vidas', '¡Ay señor, señor!', 'Periodistas', 'Lex' o, más recientemente, dando vida al político Juan Carrasco en 'Vota Juan' y su secuela, 'Vamos Juan', para Movistar+, en la que ha debutado como realizador para la dirección de uno de sus episodios.

Su última incursión en este medio fue en las dos temporadas de la serie 'Rapa', para la que acaba de terminar de rodar su tercera temporada, en la que, aparte de repetir como protagonista, vuelve a ponerse detrás de la cámara como director de uno de sus capítulos.

En su carrera internacional destaca su trabajo en producciones como 'Narcos', 'The Young Pope' y 'The New Pope' (estas dos últimas, a las órdenes de Paolo Sorrentino), además de la película colombiana 'El olvido que seremos', adaptación al cine de la novela homónima de Héctor Abad Faciolince.