La Dani: «Sería muy divertido ver un Goya en casa de mis padres»

Dice La Dani que lleva semanas de «nervios, pero nervios de ilusión» y que ha pasado «fases de flipar, de no entender», por su nominación al Goya como Mejor Actor Revelación por su magnético Dani de 'Te estoy amando locamente'. La también cantante debuta en el cine en la película del malagueño Alejandro Marín, sobre las primeras reivindicaciones LGBTI+ en la España de los setenta y una de las sorpresas de la temporada nacional; éxito que aspira a rubricar con cinco candidaturas, y de las potentes, en los premios del celuloide patrio. Los millones de espectadores que seguirán la retransmisión de la ceremonia (y que no hayan visto la película) descubrirán a una boquerona y victoriana de pro (nadie ama tanto el campero como ella), artista de los pies a la cabeza (y son casi 1,90 de altura), que disfruta de la gran oportunidad que lleva años trabajándose.

Porque los más atentos a lo que se cuece en el underground malagueño conocieron el nombre de La Dani hace ya siete años, como cantante, cuando lanzó su banger queer 'Como Beyoncé' («Dices que lo muevo como Beyoncé / eso ya lo sé / cuando tú te acercas se moja mi piel / Eres mi Jay-Z»), precisamente un Día del Orgullo en San Juan de Letrán. Desde entonces, esta dependienta de tiendas de ropa, modelo y ahora estudiante de Peluquería en Málaga tras varios años buscándose la vida en Madrid, se fue convirtiendo poco a poco en un icono imprescindible del imaginario no binario español, heredera de Lola Flores, La Lupe, Lil Kim, Rihanna, Las Chuches o Kali Uchis, entre otras. Alejandro Martín y Carmen Garrido escribieron su papel de 'Te estoy amando locamente', llamado Dani, pensando precisamente en él, y la debutante ha terminado siendo uno de los imanes del filme.

La Dani, en una imagen de 'Te estoy amando locamente' / La Opinión

Así que vayamos a las preguntas clave: 10 de febrero, Valladolid, La Dani gana el Goya, ¿qué pasaría? «Sería algo tan fuerte, tan loco, tan inimaginable... Pero sé que lo bajaría bastante a tierra. Para mí lo importante sería que eso se tradujese en trabajo y en poder comprarme una casa, por ejemplo... Bueno, y sería divertidisimo ver un Goya en casa de mis padres». Ya que los menciona, sus padres, su familia, es uno de sus grandes secretos para sobrellevar todo esto: «Están más emocionados que yo, la verdad [se ríe] Pero siempre me han enseñado que en la vida hay que ser humilde, buena gente, e ir a lo tuyo, estudiar y trabajar».

Y la otra posibilidad: 10 de febrero, Valladolid, La Dani no gana el Goya: «Pues exactamente igual que si me lo dieran. O sea, ya la nominacion es increíble y eso para mí se queda. Ojalá se lo lleve Omar [su compañero de reparto en 'Te estoy amando locamente'], si lo hiciera Julio [Hu Chen, de 'Chinas'] tambien me pondría muy contenta... No sé, todos son buenisimos».

Encuentro de Nominados de la 38 edición de los Premios Goya / Javier Lizón

Cena de los nominados

Si siempre es más que recomendable, estos días su cuenta oficial de X/Twitter, @ladanifpozo, es un recuento, siempre personal e intransferible, de cómo vive entre los estudios de Peluquería y el vértigo de los Goya. «Te juro que me meo», tuiteó recientemente al incluir la foto en la cena de los nominados, en la que sale muy cerca de José Coronado y Carolina Yuste, entre muchos otros. «Fue un evento muy chulo, como que todo el mundo era muy majo, muy cercano... Hablé con Carolina, una tía majísima... Fue una cosa bastante relajada, no vi egos ni nada parecido», recuerda la malagueña.

No binaria

Nacido Daniel Fernández Pozo, en el barrio de La Victoria del que siempre presume, se define como una persona no binaria y no le molesta que se le llame con el pronombre masculino o el femenino. En realidad, es la primer intérprete no binaria que aspira a un Premio Goya. Cuando se le pregunta si le molesta haber sido incluido en la categoría de Mejor Actor Revelación en lugar de en la de Mejor Actriz Revelación, responde con su proverbial ausencia de malicia y abundancia de humildad: «La verdad es que no, al final yo soy consciente de quien soy, del espacio que ocupo, hay dos categorias y demasiado difícil lo tienen las mujeres como para robarles espacio y voz. Lo guay y utopico sería que no hubiese categorias por género, pero, claro, imagínate… Pero todo bien, yo estoy cómoda con eso».

Cuando Alejandro Marín y Carmen Garrido le confiaron el papel de Dani, La Dani reconoció sentir mucho miedo «por no estar a la altura». Hasta entonces, había trabajado en algunos cortos y videoclips musicales (también de otras bandas). «Pepa Fluviá, mi coach en la peli, y Ale Marín y todo el equipo, desde vestuario a Sara, la ayudante de dirección, mis compañeras actrices... Mi trabajo ha salido gracias al trabajo de todas», recuerda. Y demuestra, de nuevo, su falta absoluta de pretensiones al decir: «También es que no me quedó otra: ya estaba ahí y tenía que sacarlo pa’lante». ¿Se siente ahora actriz de verdad, o acecha el síndrome del impostor? «Me siento una persona que ha hecho un buen trabajo, que el papel me iba al dedo y que ha quedado muy bonito. Ahora, actriz actriz... Pues yo qué sé».

Confiesa que le encantaría hacer algo «más oscuro», como 'La Mesías', la serie de Javier Calvo y Javier Ambrossi. «Me gustaría salir de mi zona de confort, vaya, no dejando de hacer algo que tenga que ver conmigo, con mi ser», asegura. Ante todo, quiere seguir viviendo «experiencias chulísimas». Como actriz, estupendo; o como rockstar, aunque reconozca tener su carrera musical «algo abandonada por falta de tiempo y medios»; también como peluquera, claro. Actriz, rockstar y peluquera. La Dani. Icono victoriano.