Sr. Chinarro dedica una canción a la Desbandá y la titula 'Carlos Haya'

Antonio Luque, Sr. Chinarro, presenta su decimonoveno álbum, 'Cal Viva', título, asegura, es un recuerdo de «los holocaustos y guerras», lo que los seres humanos se hacen «unos a otros» y señala que es lo que está ocurriendo en Gaza o lo que «volveríamos a hacer» en España. El disco, que está a la venta en formato físico en la web de Sr. Chinarro porque, de momento, no va a estar disponible en plataformas digitales, no es un disco de «bailar» o «animar al personal» porque Luque no tiene claro que «haya razones para estar especialmente feliz».

Entre las canciones de 'Cal Viva' hay un homenaje irónico a la masacre de La Desbanda, que Sr. Chinarro ha titulado 'Carlos Haya', un piloto implicado en el ataque a civiles y milicianos en la carretera Málaga-Almería en el año 1937. «Me llama la atención que hay descendientes, seguro, de muertos en aquella masacre, que ahora votan a, por ejemplo, al alcalde de Málaga, que tiene fotos con Franco», reflexiona el artista sevillano afincado desde hace años en Málaga.

Pese a tratar temas abiertamente políticos en 'Cal Viva', Sr. Chinarro reconoce que «nunca» ha creído que la música deba tener un papel reivindicativo, y bromea asegurando que quien hable en sus discos de «bailar y drogarse», también tiene una actitud política.