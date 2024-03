«Hacer canciones sobre lo que me importa es una forma muy bonita de pasar por la vida»

Celebra un 25 aniversario por todo lo alto: una gira, un disco de versiones, la reedición de discos de vinilo.

Claro. Hay que ir con todo. Cumplo 50 años también, así que me parece que es un buen momento para contemplar el paisaje que he recorrido. Grabamos ocho canciones para 'Copas de yate' porque queríamos que la gente que compraba los vinilos tuvieran algo distinto. Y coincide que en la gira de salas cada vez hacemos un concierto distinto y tocamos un disco distinto. Me pareció una buena forma de celebrar.

Si echa la vista atrás y hace balance, ¿se siente satisfecho?

Me siento razonablemente satisfecho. Como en cualquier otro oficio, he tenido la oportunidad de equivocarme y de acertar. Y sobre todo siento agradecimiento por el público, que ha sido muy leal y muy fiel. Al fin y al cabo, estamos celebrando porque hay gente que sigue escuchando las canciones. Considero que a las canciones les ha sentado bien el paso del tiempo, son lo más importante, lo que habla del camino que has hecho, mientras sigan en la memoria de la gente, seguiré.

En alguna ocasión ya ha mencionado que sus canciones van en paralelo con su vida.

Sí. Intento y comunicarme a través de mis canciones, contar mis historias así. En las canciones hablo de las cosas que me importan, de las que celebro y de las que he perdido también. Hacer canciones es una manera muy bonita de pasar por la vida.

Uno de sus trabajos más bellos es 'Las palabras vividas', con los poemas de Luis García Montero, ¿la canción y la poesía en esencia no son lo mismo?

No son lo mismo pero comparten muchas características comunes. Beben del mismo sitio. Tanto para las canciones como los poemas, el ritmo es importante, pero son diferentes. Yo no me siento un poeta en absoluto. Para mí, poeta es Luis García Montero. Yo escribo historias, ser poeta va más allá de escribir una buena letra.

En todos estos años puede presumir de haber compartido escenario con los grandes, incluso ha teloneado a Bob Dylan, ¿le queda alguna cuenta pendiente?

Tengo la suerte de haber tocado con mis músicos favoritos de la historia pero siempre digo que me queda una cuenta que no voy a poder saldar nunca, tocar algún día con Antonio Vega. Fue importante para mí en mis comienzos y se fue demasiado pronto. Yo empecé y sigo haciendo canciones porque existió gente como Antonio Vega.

Huyó hace años del mundanal ruido de la gran ciudad.

Llevo 20 años viviendo en una zona rural, en Cantabria. Cuando me fui de Madrid la gente me decía te vas a quedar demasiado aislado del ritmo de la ciudad y lo cierto es que no me ha pasado. Me tengo que mover, pero siempre tengo sitios y oportunidades para ver cine, teatro, conciertos y tampoco me ha perjudicado estar fuera de la industria. Supongo que cada caso es particular.