Partidazo el jugado en la tarde del miércoles en el Pabellón Carlos Cabezas entre dos aspirantes a estar en la zona alta de la tabla luchando por el play off. CB Marbella y Círculo Gijón Baloncesto recuperaban el partido de la jornada 15 aplazado por un positivo en el equipo asturiano y no le pudieron salir mejor las cosas al conjunto marbellí, que se llevó el undécimo triunfo de la temporada por 83-71 en una intensa prórroga y que además superó el average particular entre ambos que estaba en cinco puntos.

El partido no fue muy bueno. Sobre todo en los primeros minutos, donde las imprecisiones y los errores en los lanzamientos fueron la tónica predominante. Kenan Karahodzic y Pablo Ibáñez daban primero para los azulones, pero Seara y Olechnavicius dejaban claro que iban a tener su día en ataque. No conseguía encontrarse en la pista el conjunto local, que a base de una buena defensa conseguía una pequeña renta de un punto al término del primer periodo (14-13).

La igualdad estaba clara que se iba a ser una constante y que quien consiguiera una ventaja en el marcador no podía relajarse porque el potencial de ambas plantillas invitaba a que todo se iba a decidir en los últimos instantes. Era Marbella quien se ponía 25-20 tras unos buenos minutos de Luka Majstorovic en la pista, que daba descanso a un omnipresente Devin Wright. Con el serbio en el parqué el CB Marbella cogía más peso en la pintura y más presencia en defensa, pero de poco le importó a Gijón que con un inspirado Olechnavicius desde el exterior se ponía 25-29 obligando a Rafa Piña a pedir tiempo muerto. Tenía que volver a coger sensaciones ofensivas Marbella, que metía una marcha más con Pablo Sánchez subiendo el balón, y le salió bien la jugada al técnico local. El de Linares tiró de calidad para anotar de manera compulsiva y poner a su equipo tan solo un punto por detrás al descanso, con un espectacular 2+1 sobre la bocina cuando expiraba el segundo acto.

Los de Nacho Galán, con muy pocos efectivos en el banquillo e intentando tirar de físico de donde poco quedaba se colocaba en zona para coger aire e intentar que Marbella no lanzara cómodo. Volvía a la pista Lucas Muños, que junto a Wright y Karahodzic daban sentido al juego local. Aparecía también Taylor Cameron, que sin hacer demasiado ruido ejecutaba a su defensa siempre que le daban espacio. Funcionaba la máquina azulona con un poco más de efectividad que en la primera parte, y a Gijón le costaba anotar desde dentro teniendo que tirar del exterior para mantenerse vivo (46-49).

Con un marcador bajo y con ambos equipos intentando cometer los menos errores posibles el partido se iba a los últimos diez minutos. El momento de los valientes y el momento de estar con los cinco sentidos en la pista. Anotaba Gijón nada más salir gracias a Javi Lucas (46-51) pero rápidamente el CB Marbella metía una marcha más y remontaba con un parcial de 8-0 con Muñoz y Wright como pilares. También se subía al barco David Knudsen, que si bien no estaba teniendo un acierto mayúsculo decidió aparecer cuando más se le esperaba. Daba entrada Rafa Piña a Ismael Tamba para dar descanso a Wright y el cordobés le respondió sobremanera. Dos lanzamientos exteriores y una asfixiante defensa a su par conseguían levantar el marcador e irse al 60-60 con apenas tres minutos por jugarse. El banquillo azulón daba un paso al frente y eso era lo que le iba a llevar a tener opciones de llevarse un trabajado triunfo. Así, con 63-64, David Knudsen clavaba un triple que ponía dos puntos por encima su equipo (66-64) con apenas 16 segundos por jugarse. Quería defender Marbella y quería defender bien, como acostumbra. El balón asturiano iba para Seara, Alo Marín y Olechnavicius, jugadores capaces de fabricarse una jugada para empatar o ganar. El tiempo expiraba y con 1 segundo y en un forcejeo en el suelo que podía haber acabado en lucha y final del partido, los colegiados del encuentro le daban dos tiros libres a Gijón para que Marín empatara y el partido se fuera a la prórroga.

Con 66-66 el partido pendía de un hilo y quien diera primero en la prórroga tenía mucho terreno ganado. Ese fue el Marbella, con Devin Wright echándose el equipo a la espalda, recibiendo balones y ganándole la partida a Swift. Dos canastas seguidas del gallego, una de Taylor Cameron y un lanzamiento lejano de Knudsen en apenas tres minutos posibilitaban un parcial de 9-0 que tiraba por tierra el trabajo gijonés y le daba la victoria a un CB Marbella que quizá no jugó su mejor partido, pero que creyó y trabajó hasta final para ganar a un rival muy duro, de los mejores de la competición, al que también le levanta el average y al que ya deja a cuatro triunfos en la clasificación. Victoria por 83-71, segunda consecutiva, y el domingo, sin tiempo para pensar mucho, visita al líder Juaristi en Azpeitia.