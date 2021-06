Damián Quintero acumula más de cien medallas en competiciones nacionales e internacionales de kárate, pero en su extenso palmarés falta una, la de los Juegos Olímpicos, que visualiza en sueños.

El malagueño Quintero es una de las bazas españolas para ganar medalla en Tokio. El deportista español sabe que está ante una oportunidad única puesto que el kárate es uno de los cinco nuevos deportes incluidos en el programa deportivo de Tokio y para la siguiente cita, París 2024, no estará en el calendario.

Menos de dos meses para los Juegos. ¿Qué siente en estos momentos?

Muchas ganas después. He tenido una semana de descanso tras el Europeo y he recuperado muy bien. Estamos ahora de pruebas para ver como planificar este mes y medio y estoy con ganas de trabajar duro. Este tiempo es importante para llegar al 6 de agosto, fecha de mi competición.

Alejandro Blanco, presidente del Comité Olímpico Español, dice que usted es el mejor del mundo y el máximo candidato al oro en su especialidad. ¿Supone una presión?

Es una persona que siempre nos ha apoyado y esas palabras las intento traducir en energía positiva. Se habla de si soy favorito o no y sabemos que es real la opción de medalla de oro, pero hay que trabajar duro y estar con los pies en la tierra. A veces esas palabras te pueden jugar una mala pasada pero en este caso estoy concentrado en mi trabajo y en luchar porque nada está vendido.

¿Se ve con el oro en Tokio?

Claro que sí, hay que verse. Es esencial. Hay que visualizar los katas y el pabellón en el que voy a competir. La medalla es un sueño que llevo años viviéndolo y trabajo para que sea real.

¿Cómo ve todos los protocolos que tendrán en Tokio?

No he estado nunca en unos Juegos, así que no tengo una opinión formada de saber como fueron en Río o Londres. Voy a vivir esa experiencia de nuevas. Me parece normal la seguridad porque la salud es lo primordial. Hay que ir con calma porque he pasado muchos test en las ultimas competiciones. Es algo que incorporar a las rutinas y vivirlo como algo normal. Si nos ponemos nerviosos con eso no nos centramos en lo esencial.

Al ganar una medalla, cuando suene el himno, no estarán los aficionados ni los familiares en las gradas. ¿Cómo puede afectar al deportista?

Me da un poco de tristeza por mi padre, mi mujer y por la familia, pero sé que están ahí conmigo detrás de la tele y espero escuchar el himno y dedicárselo a ellos porque son mi hinchada, los que siempre me han apoyado y están ahí.