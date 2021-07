Sarah Almagro Vallejo, la joven marbellí que sufrió en verano de 2018 la amputación de las manos y los pies por culpa de una sepcticemia meningocócica, ha cumplido uno de sus sueños, participando en el Abanca Pantín Classic Galicia Pro Surf Adaptado celebrado el pasado 28 de junio, 2021, convirtiéndose en subcampeona de su categoría, por delante del actual Campeón de Europa, el portugués Nuno Vitorino.

Este evento se celebra todos los años en el municipio de Valdoviño, y entra dentro del Qualifying Series de la World Surf League (WSL). La WSL se estableció en 1976, con sede en Santa Mónica, California, y es la organización global de surf por excelencia, organizando más de 180 competiciones anuales, puntuables para conseguir el título de Campeón Mundial en sus diferentes categorías y modalidades.

El Surf Adaptado en España se está dando a conocer gracias a los esfuerzos infatigables de Alvin Bayona, surfista de élite con una lesión medular, y organizador de la segunda edición del Abanca Pantín Classic Pro Surf Adaptado.

En esta segunda edición ha conseguido afianzar esta modalidad no sólo en el ámbito nacional sino en el internacional también y ha contado con una gran participación de los mejores surfistas internacionales en su categoría como Eva Aguirre, Marcos Tapia, Hugo Magruda, Marta Paço, Tomás Freitas, Lucas Borges, Nuno Vitorino, Álvaro Menéndez, Pierre-François Pochat, Maxime Cabanne, Mario Rivoiro, Ander Goenaga, Jeff Munson, entre otros.

Muy animada tras la competición, Sarah comentaba: "Esa ola marcó un punto de inflexión. Me hizo darme cuenta de que los obstáculos, por muy grandes que parezcan, hay que afrontarlos de cara. Escuchar al ‘speaker’ como hablaba de la ola que cogí me dio un chute de energía y luego ver la cara y el abrazo de 'mi pescao', hizo que quisiera más".

Para Sarah Almagro, esto ha sido un primer paso hacía su meta estrella, los Juegos Paralímpicos. Con este objetivo en mente, nace el Pescaíto Team, compuesto por Miguel Sampalo-Bishop, primer entrenador, y Alberto De Mario, segundo entrenador y soporte técnico, quienes, junto a la deportista, conforman el equipo que luchará para llegar a esta gran cita. Su estreno en Galicia no ha podido ser mejor.

Cuando se le pregunta a Miguel qué es lo que ha visto en Sarah, qué es lo que le hizo decidirse a prepararla para competición, él lo tiene muy claro: "Alta motivación, compromiso, positiva, optimista y perfeccionista. Alta capacidad de concentración y focus. Fortaleza mental, inteligencia deportiva y estratega".

Alberto, el último en incorporarse al equipo, "no daba crédito, sabía de Sarah por Miguel y redes sociales. Sabía que podía ser una buena oportunidad y no dude en sumarme. Ha sido de las mejores decisiones que he tomado. Hacer parte de su carrera deportiva. Con ganas de más".

Esta nueva aventura es posible gracias al patrocinio de varias empresas que han creído en este proyecto desde el principio: One Air, Seland Neoprene, Dreisog, y Delu Tablas de Surf.