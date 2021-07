El Costa del Sol Málaga ya tiene confirmada a su segunda guardameta de máximo nivel para la temporada 21/22. Virginia Fernández es la nueva renovación en la portería del conjunto entrenado por Suso Gallardo, unida a Merche Castellanos, que continuará por segundo año consecutivo en el equipo tras pasar por Francia y Suecia. La jugadora malagueña se encuentra en uno de sus mejores momentos deportivos y lo demostrará con las Guerreras de la Arena en el EHF Beach Handball EURO 2021, que se llevará a cabo en Varna (Bulgaria).

Una de las razones por las que la portera llega en su máximo nivel a esta competición europea es por el año que ha vivido con el Costa del Sol Málaga. "Es el mejor balance de mi carrera y sobre todo ha sido en casa. Un año fantástico, con mucha historia para el club y a nivel personal", ha confirmado la jugadora. Además, guarda buen recuerdo de poder haber ganados los tres trofeos con Sole y Espe López, dos de sus compañeras malagueñas. "Es un orgullo poder levantar con ellas esas copas. Son tres momentos increíbles".

No obstante, es prudente con respecto a la temporada 21/22 y el nivel de exigencia que tendrá la plantilla tras los títulos que han conseguido. “La gente tiene que ser consciente también que esto es una lucha de muchísimos años, se ha conseguido este pero puede que el que viene no se pueda conseguir ninguno. Pero lo más importante es que tenemos que seguir luchando, siendo conscientes de que es deporte y hoy se puede ganar y mañana se puede perder. Espero que la gente sepa que si no se puede conseguir nada seguimos siendo el mismo equipo, las mismas niñas y con la misma ilusión de siempre”.

El nuevo reto será ganar la Liga Guerreras Iberdrola, un título con el que aún no cuenta el Costa del Sol Málaga. "Podría ser el nuevo reto para el club, sin olvidar todo lo que nos viene a nivel de competición europea o Copa de la Reina. Pasito a pasito vamos a intentar conseguir lo que nos queda que es la liga”, ha explicado la nueva renovación del conjunto de balonmano. Además, ha hecho hincapié en la importancia mediática que ha tenido esta temporada para el club: “Creo que a nivel mediático se nos ha visto mucho y gracias a ellos también te estás tomando un café y los niños pequeños te reconocen. Gracias a ese movimiento mediático tenemos más visibilidad, es un orgullo que nos apoyen de esta manera”.

Virginia Fernández afronta el EHF Beach Handball EURO 2021 como uno de los desafíos más importantes de su carrera, aunque el futuro lo tiene claro: “Mi objetivo personal es seguir aportando al equipo el máximo de mí, trabajar duro porque esto es una lucha continua, consciencia de que esto no dura dos días. Quiero aportar al equipo mi 200% y luchar todo lo que nos venga por delante".