El Costa del Sol Málaga ya confirmó a principios del verano que apostaría de nuevo por ese bloque que le dio durante la pasada temporada tantas alegrías y así lo está llevando a cabo. La décima renovación ha llegado, en esta ocasión, de la mano de Isa Medeiros que cumplirá su cuarto año en el club. Tal ha sido su crecimiento desde su llegada que la extremo derecho ha pasado a convertirse en una de las grandes figuras de la plantilla dirigida por Suso Gallardo.

"Muy feliz. En general toda la temporada ha sido muy buena con tres títulos, todo lo que hemos trabajado. Ha sido muy guay", confirma la jugadora que hace memoria y balance de una temporada que quedará para la historia: "Ha habido muchos momentos. Me quedo con la Copa de la Reina, jugar en casa con la afición fue súper guay. Sole López levantando el trofeo y nosotras celebrando en la pista con Pepa Moreno, Suso Gallardo y con todos".

La brasileña ya se siente como una más en la Costa del Sol, tanto en la cancha con sus compañeras como también fuera de ella. "Tres temporadas aquí y muy a gusto. Me encanta Málaga y me encanta el equipo. La ciudad me gusta mucho, es parecida en el tiempo a Brasil. Me quedo con el tiempo y la playa". Además, se siente muy confiada con respecto al futuro próximo de la plantilla: "Estoy muy ilusionada, creo que va a ser una buena temporada. Va a ser un reto más intentar conseguir más títulos. Tenemos el objetivo de siempre que es ganar".

A pesar de los éxitos ya conseguidos, la brasileña no pierde el hambre de seguir ganando: "Es una presión que en el deporte es normal. Las otras temporadas que no habíamos ganado también teníamos la presión de jugar bien y ganar e ir a por títulos. La última fue buena porque curramos mucho y pudimos sacarlos. En la siguiente vamos a por lo mismo" y, sin duda, tiene claro que uno de los siguientes objetivos debe ser la Liga Guerreras Iberdrola: "Es un sueño, es lo único que nos falta. Es mi sueño".