Un total de 38 deportistas andaluces, 21 mujeres y 17 hombres, competirán desde el 23 de julio en los Juegos Olímpicos de Tokio, lo que supone igualar el récord de participación olímpica del deporte andaluz de Barcelona 1992 y superar el tope de unos Juegos sin el factor de país anfitrión, registrado en Atenas 2004 con 36.

Los 38 andaluces suponen un 11,8% del total de 321 deportistas de la delegación española y con estas cifras, Andalucía ocupa el tercer puesto del podio entre comunidades autónomas únicamente por detrás de Cataluña y muy cerca de Madrid.

Los deportistas andaluces clasificados para Tokio 2020, con una media de edad de 28,5 años, actuarán en 18 modalidades deportivas: atletismo (8), balonmano (4), hípica (3), fútbol (3), natación (3), hockey (2), piragüismo (2), remo (2), tenis (2), ciclismo, golf, halterofilia, judo, karate, tenis de mesa, tiro olímpico, vela y voleibol, estas últimas con un participante.

Por adscripción territorial, la provincia con más deportistas clasificados es Sevilla, con 13 participantes, seguida por Málaga (6), Granada (5), Cádiz y Jaén (4), y Almería, Córdoba y Huelva, con 2 cada una.

Entre los deportistas que competirán en Tokio 2020, 27 debutarán en unos Juegos Olímpicos, 11 ya lo han hecho y lo harán por tercera vez Sebastián Martos, de atletismo; Carmen Martín y Marta López, de balonmano; Fátima Gálvez, de tiro olímpico; y Adrián Gavira, de voleibol.

Por otro lado, será la segunda presencia en los Juegos para David Valero (ciclismo), Azahara Muñoz (golf), David Sánchez (halterofilia), Severo Jurado (hípica), Julia Figueroa (judo), y Blanca Manchón (vela).

No estarán por lesión la volantista onubense Carolina Marín, quien no podrá defender el título conseguido hace cinco años en Río de Janeiro (Brasil), y la gimnasta Ana Pérez; mientras que el jinete Claudio Castilla, designado como titular del equipo nacional de doma clásica, no viajará finalmente a Tokio debido a una imposibilidad de última de hora de su caballo ‘Alcaide’.

Los seis malagueños que acudirán a la cita olímpica que comenzará en unos días en el país nipón son: Alejandro Davidovich (tenis), Damián Quintero (katas), Azahara Muñoz (golf), Paula Ruiz (natación), Sole López y Marta López (balonmano).