Almudena Gutiérrez se ha convertido en la nueva renovación del Costa del Sol Málaga gracias a una temporada de constante evolución. Tres trofeos sumó en su primer año y atravesó momentos muy importantes a nivel de juego en la plantilla por las lesiones de sus compañeras que le otorgaron más minutos. Solo tiene 19 años, pero ya muestra una clara mejoría y aún le queda gran margen de desarrollo siendo una pieza clave en el grupo de Suso Gallardo. Así, la entidad se asegura una jugadora de presente y de futuro que compartirá puesto con Paula García y Rocío Campigli.

El año de su llegada a Málaga ha coincidido con una temporada histórica del club. “Han sido tantos momentos que no me podría quedar con uno en concreto, la Copa de la Reina fue llegar y... yo no me lo creía. Luego fue pasando el tiempo y más y más". Además, ya ha pasado el período de adaptación y quiero seguir evolucionando: “Hemos tenido que currar duro, no teníamos otra opción. Estoy muy cómoda. Al principio me costaba, pero ha ido pasando el tiempo y estoy bastante cómoda con las compañeras y el entrenador”.

Almudena Gutiérrez es una jugadora ya asentada en las categorías inferiores de la Selección Española y hace unas semanas pudo disputar con las Guerreras Junior el EHF Championship 2021, donde consiguió junto a sus compañeras un gran cuarto puesto. Ahora solo piensa en demostrar su mejor nivel en el Costa del Sol Málaga y anima a la afición a seguir acudiendo al pabellón: “Incluso con la pandemia, me ha sorprendido porque lo viven mucho. Me gusta porque nos motiva a nosotras y hace que nos vengamos arriba en los momentos más duros. Que sigan yendo y apoyándonos”.