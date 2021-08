Sole López ha vivido, quizás, su temporada de ensueño. A los tres títulos conseguidos con el Costa del Sol Málaga y el desempeño del equipo en un duro año, se suma la inolvidable participación de la extremo en los Juegos Olímpicos de Tokio. Una recompensa al trabajo desarrollado durante este tiempo y que sirve para completar las experiencias europeas y mundiales que ha vivido con las 'Guerreras' de la selección española.

“Fue una experiencia inolvidable, vivir unos Juegos Olímpicos ha sido lo máximo en mi carrera. Lo que más me llamó la atención es convivir con tantísimos deportistas, compartir tu deporte con tantas personas fue algo mágico. Tengo muchísimas anécdotas que ya iré contando poco a poco. Al final esta experiencia te suma en todos los aspectos porque es algo súper grande y súper bonito en lo deportivo y en lo personal”, cuenta Sole López después de haber vivido la cita.

Además, estuvo acompañada por la portera Merche Castellanos (y Marta López, la otra malagueña en la convocatoria de Carlos Viver). Ambas ya se han incorporado a la pretemporada junto al resto de la plantilla. “Fue un año muy largo porque empalmamos con la preparación de la selección española y luego los Juegos Olímpicos. Ya lo sabíamos. Ahora tuvimos cinco días de descanso que nos vinieron muy bien para resetear el cuerpo y la mente y venimos con las pilas cargadas para otro gran año”.

Las jugadoras han vuelto a la preparación días antes de que la pelota se ponga en juego para el Costa del Sol Málaga. Los días 20, 21 y 22 de agosto se celebrará el I Torneo de Balonmano Costa del Sol – Trofeo Villa de Frigiliana con entradas gratuitas. Las "panteras" de Suso Gallardo actuarán de anfitrionas ante el CBM Elche VisitElche.com y el BM Morvedre. Ambos partidos servirán para que el equipo se ponga a punto antes del estreno liguero: el 11 de septiembre en Ciudad Jardín frente al Lanzarote Zonzamas.

“Había ganas de volver a casa, de volver a los entrenamientos con las compañeras. Muy contenta por volver a empezar y coger la rutina con el equipo y ojalá sea un gran año”, explica la capitana. A pesar de haberse incorporado más tarde, no ha perdido la vista de la pretemporada del Costa del Sol Málaga: “Salió el calendario y la verdad es que el inicio es un poco apretado, pero me consta que la pretemporada está siendo bastante buena y el equipo se está preparando muy bien, quizá de los mejores años. Intentaremos llegar en las mejores condiciones posibles para no fallar en ese inicio y estar fuertes”.