El Costa del Sol Málaga vuelve a jugar en casa un mes después. Este periplo en la carretera, con el parón por selecciones incluido, dejó dos victorias en las pistas del Handbol Sant Quirze y el Balonmano Morvedre. Con el vaso de la confianza lleno de nuevo regresa al calor de su afición y lo hará en Frigiliana. Un municipio que se unió al proyecto de las panteras en este verano, cuando acogió dos partidos de pretemporada. En el Pabellón Villa de Frigiliana las de Suso Gallardo se miden al Salud Tenerife este sábado (18:00 horas) en la jornada 6 de la Liga Guerreras Iberdrola. Hasta ahora, las panteras tienen un balance de 3-2 y marchan en quinta posición. Las de Suso Gallardo jugarán de rosa, con la camiseta solidaria, en apoyo al Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer de Mama celebrado el pasado martes 19 de octubre.

El último triunfo en Sagunto dejó un regusto dulce, un duelo muy completo de las malagueñas. «Después del partido del sábado salimos con buenas sensaciones y queremos seguir con ellas, sobre todo en defensa», afirma Isa Medeiros, que incide en ese sentir de la plantilla. «Estuvimos muy bien. Entrenamos toda la semana pasada y creo que la vamos a seguir entrenando porque hace falta. Tenemos que seguir en esta línea, con nuestro estilo defensivo y seguir currando para llevar los próximos partidos así», explica.

Ese paso adelante atrás permite al Costa del Sol Málaga también mejorar su rendimiento ofensivo. «Nos da más confianza. Sobre todo porque si defendemos bien, corremos y no pasa nada si fallamos. Podemos fallar uno o dos balones, pero si defendemos no pasa nada», asegura la extremo brasileña, que habla sobre el Balonmano Salud Tenerife: «La liga no está fácil, va a ser un partido muy difícil. Hay que ver los vídeos y saber cómo juegan». Las isleñas marchan ocupan el undécimo lugar en la tabla, con una victoria y cuatro derrotas. Bien es cierto que ya se midieron a los tres primeros, el Super Amara Bera Bera, el Rocasa Gran Canaria y el Unicaja Banco Gijón.

Frigiliana será el anfitrión de este partido entre las malagueñas y las tinerfeñas. Un pabellón donde las panteras conquistaron en agosto el I Torneo de Balonmano Costa del Sol. «Muy buenos recuerdos, en la pretemporada hicimos dos partidos muy buenos. Creo que va a ser un buen espectáculo», recuerda Isa Medeiros, en el top 20 de goleadoras de la temporada, con 4.8 tantos por encuentro. Está en un buen momento la extremo, que tiene un discurso ambicioso. «Muy bien, estoy muy contenta con el principio de temporada. Hay que seguir currando para continuar mejorando», termina.