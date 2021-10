En siete años no había despedido a ningún entrenador. En los siete años de su primer mandato mantuvo Joan Laporta a Frank Rijkaard y Pep Guardiola. Ahora ha tenido que despedir, y de madrugada, en el avión de vuelta a Barcelona, echó a Ronald Koeman. Negocia el presidente del Barça con Xavi y presenta, entretanto, a Sergi Barjuan, el técnico interino del club azulgrana.

"Siempre dije que algún día Xavi entrenará al Barça. Ya se lo dije a él en su día, me fío de las personas que tengo a mi alrededor que siguen la evolución de Xavi y de otros entrenadores. Tengo una relación personal muy buena con él", ha dicho. "Ya veremos, ya veremos... Ya veremos cómo evoluciona todo. Hablo a menudo con él, mi opinión es muy buena. No he cambiado nunca el discurso con Xavi. Siempre dije que sería entrenador del Barça".

Con la Liga en marcha, este sábado llega el Alavés al Camp Nou ocupando los azulgranas el noveno lugar, lejos de Europa, y la Champions en juego porque el martes jugará en Kiev sin margen alguno para el error. Un tropiezo y Xavi podría llegar fuera de la aristocracia europea. Es el turno, por lo tanto, de Sergi. "La situación era insostenible. Pensábamos que si no actuábamos podría ser una merma importante para las aspiraciones de esta temporada", ha dicho Laporta sobre el despido de Koeman.

"Yo no he seguido a Al-Sadd. Pero los informes que tengo de él son muy buenos. He visto partidos del Barça juntos, él desde Catar y yo aquí. Todos los informes son positivos. Ha empezado hace poco y no tiene un recorrido muy amplio. Permitirme que mantenga la reserva, está el nombre de Xavi, pero el Barça tiene otras opciones".

Por eso despidió al neerlandés y apuesta por el técnico del Al-Sadd, aunque con un mensaje: "En el Barça no hay hay años de transición", ha comentado, recordando que "con Xavi llevo hablando durante la campaña electoral y en este tiempo porque no se ha cortado nunca la comunicación".

En ese aspecto, ha justificado su decisión de mantener a Koeman, asumiendo, eso sí, que se pudo equivocar. "Posiblemente tenía que haber tomado la decisión. Tuve dudas, es público y notorio. Opté por esa decisión para darle margen. Ahora llegado a este punto, tenía que haberlo hecho antes. Se merecía ese margen. Era un margen de respeto a la persona, al personaje", ha dicho sobre Koeman.

"Entendemos que no es fácil, pero estamos vivos en la Liga, vivos en la Champions, se jugará la Copa del Rey… Sergi se sentará en el banquillo hasta que cerremos el nuevo entrenador. Entenderán que mantenga la reserva de las opciones que tenemos", ha subrayado, en todo momento, indicando "la relación de amistad" que tiene con Xavi. “Mi opinión es buena, muy buena. Se debe sacar más rendimiento de este equipo que tenemos, debe ser más competitivo. Sergi se sentará en el banquillo de Kiev”.

“Si no ha seguido Koeman es por los resultados”, ha dicho Laporta, acompañado por Sergi en su estreno como entrenador interino del Barça. “Valoramos mucho su decisión, es hombre de club. Tiene la experiencia para hacer este tipo de trabajo, nos merece toda la confianza”, ha comentado Laporta indicando que “queremos hacer las cosas sin prisas porque las prisas son malas consejeras” en torno a la elección del nuevo entrenador.

Ha admitido el presidente que el Barça "se ha alejado" de su modelo futbolístico. De ahí la necesidad de buscar a un entrenador que recupere esas ideas de atacar en la búsqueda "de juego y resultados". Requiere el Barça de un entrenador fundamentalista en ese modelo. "El estilo del Barça es genuino e innegociable. No creo que se haya perdido, pero se ha alejado un poco. Queremos recuperar las esencias. El fútbol evoluciona y los entrenadores son más versátiles. En el Barça nos gusta tener la pelota y tener profundidad. Cruyff nos los enseñó".

Al ser preguntado por Xavi, Laporta ha empezado siendo muy cuidadoso. Extremadamente cuidadoso. “Mantendré la reserva de las opciones que tenemos. No actuarían como profesionales y se podría perjudicar a todo lo que está haciendo el equipo de fútbol”, ha subrayado el dirigente sin citar el nombre del técnico del Al-Saad.

"Tengo conversaciones privadas con Xavi que no puedo revelar", ha comentado Laporta indicando que en esas charlas el técnico del Al-Sadd sabe donde puede mejorar el equipo a partir de los próximos días.

“¿Qué opino de Xavi como entrenador? Está en un proceso interesante, evolucionando muy bien, tengo muy buenas referencias, hablo con él muy a menudo. Hace tres meses o dos cuando dimos este margen de confianza a Koeman, que se lo teníamos que dar….. Con Xavi tengo una relación de amistad, conozco su opinión sobre el equipo que tenemos y las cosas que se deberían hacer. Mi opinión de Xavi es buena, muy buena”, ha comentado después de abordar, ya directamente, el futuro del nuevo entrenador.

n torno al finiquito de Koeman, tampoco ha querido dar muchos detalles el dirigente. “La relación con Koeman está bien, al menos por parte nuestra. Se lo comunicamos con todo el respeto, él entiende nuestro esfuerzo por darle un margen de confianza. La situación era insostenible, es ley de fútbol. ¿La rescisión? Va bien, va bien, respetaremos los derechos de las dos partes”, ha dicho sobre el finiquito de 12 millones de euros que se le debe a Koeman tras el despido.

"Ya teníamos calculado lo que supondría esto para el club. El director general trabajó para tener resuelto este problema. ¿La cantidad? Mantengo la reserva, pero es importante. Mantengo la confidencialidad", ha admitido el dirigente. "Lo resolveremos satisfactoriamente para las dos partes", ha añadido.

"Igualmente si. Posiblemente sí llega esta tarde esta decisión. Ahora visto lo visto igual sí. Igual lo tenía que haber decidido antes", ha admitido el presidente en torno a su tardanza en prescindir de Koeman. "Habíamos entrado en una deriva muy peligrosa porque nos podíamos desenganchar de todo. Esperamos que sirva de motivación y se permita al equipo remontar".

En ese sentido, Laporta ha dicho que "la plantilla es buena, aunque se puede mejorar y compensar más", pero no se ha logrado sacar el rendimiento adecuado. "Ronald lo ha intentado, lo ha intentado. Con los lesionados seguro que mejorará. En la Liga no hay nada claro", ha comentado el presidente azulgrana, "asumiendo la responsabilidad" de mantener al neerlandés.

Ha recordado que "Jordi Cruyff por la relación que tiene con Koeman nunca se había postulado como una posibilidad", por lo que no se plantearon que se sentara en el banquillo del Camp Nou. De ahí, la elección de Sergi, a la espera de que llegue Xavi al Camp Nou.