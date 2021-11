El Tizona Universidad de Burgos del entrenador malagueño Francis Tomé y el CB Marbella del también técnico costasoleño Rafa Piña se verán las caras este sábado a partir de las 19 horas, en el histórico Polideportivo Municipal El Plantío de la capital burgalesa, en una nueva jornada de la Liga LEB Plata en su conferencia Oeste.

Será un partido muy especial para Tomé, columnista dominical de La Opinión de Málaga, que se medirá por primera vez al que fue su equipo hasta hace dos temporadas. Una cita que se prevé, además, muy igualada ya que los dos equipos llegan con un balance idéntico en la clasificación tras las primeras cinco jornadas de Liga disputadas.

La victoria del CB Marbella en la pasada jornada ante Zamora Enamora (68-60) ha devuelto la tranquilidad a una plantilla que a pesar de estar trabajando de forma intensa los resultados no le han sonreído en este inicio de competición.

El gran partido de algunos jugadores y el paso al frente de la segunda línea de rotaciones ha levantado la moral del equipo justo antes de viajar a una de las pistas míticas del baloncesto español para jugar otro partido importante.

En Burgos espera el equipo es Francis Tomé. El que fuera entrenador del CB Marbella en Primera Nacional y en la Liga EBA es el director de la nave burgalesa desde este pasado verano, con un proyecto entre manos para estar en la zona alta de la tabla. Eso sí, tal y como ocurre con el Decano, este inicio de temporada ha alternado partidos con buen juego y victorias con algún que otro tropiezo, lo que le tiene, por ahora, en el medio de la tabla, mismo lugar que ocupa el equipo azulón.

Y es que tanto el CB Marbella como Tizona Universidad de Burgos se encuentran igualados en la clasificación, con el mismo balance de victorias y derrotas (2-3). El encuentro de este sábado será un importante test para medir las evoluciones de los de Rafa Piña, que arrancan en Burgos una fase de la temporada en la que afrontan un duro calendario en este mes de noviembre y el próximo diciembre, que marcará su devenir a lo largo de la temporada.

«Jugar contra el CB Marbella será muy especial»

Francis Tomé vivirá un día muy especial este sábado con la visita de su exequipo, el CB Marbella de Rafa Piña, a su Tizona Universidad de Burgos, club en el que cumple su primera temporada. «Es un partido diferente para mí porque voy a jugar contra algunos jugadores que conozco personalmente y algunos otros que además de conocerlos personalmente, los he entrenado. Jugar contra el CB Marbella es muy especial, además, porque va a ser la primera vez desde que salí del club, hace ya un par de veranos», apuntó Tomé.

«El partido me trae muchos recuerdos en estos días previos porque hay mucha gente que me ha llamado, gente maravillosa de la ciudad con la que guardo muy buena relación personal. Allí pasé ratos muy divertidos, pero también otros desagradables, con gente que no merece la pena y que me ha hecho mucho daño, pero que gracias a Dios ya no están en mi vida. Siempre hay que quedarse con lo bueno y eso es lo que hago», explica el técnico costasoleño.

El duelo de banquillos, con el también costasoleño Rafa Piña, también tendrá una parte emotiva. «Enfrentarme a Rafa también es especial. Tengo claro que voy a jugar contra uno de los mejores entrenadores de la competición. Será algo especial jugar contra un técnico que conozco. Los dos iremos a por el partido, pero tengo el convencimiento de que la victoria de este partido tan especial se va a quedar en Burgos», sentenció.

«Tomé es uno de los mejores técnicos de la Liga»

Rafa Piña, entrenador del CB Marbella, sabe que este sábado su equipo tiene un partido duro y especial ante el Tizona Universidad de Burgos de su amigo Francis Tomé. «Estamos ante un partido importante en el que nos enfrentamos a uno de los grandes de la Liga, que el año pasado estaba en la LEB Oro y este año han hecho un gran equipo para volver a ascender a la categoría superior».

Piña se deshace en elogios hacia el técnico malagueño del cuadro burgalés. «Una de sus grandes apuestas es Francis Tomé, un técnico al que conozco bien porque hemos coincidido en el baloncesto malagueño, incluida una etapa en el baloncesto femenino, con los que intentamos dar un salto de calidad a nuestros equipos. Él ahora ha iniciado la aventura en Burgos, donde lo hará muy bien porque es un gran entrenador y si tiene esta oportunidad la va a aprovechar. Estoy seguro de que estará muchos años en este club. Allí saben que tienen a uno de los mejores», explicó.

Piña es consciente de que el partido tiene una carga de emotividad especial, tanto para él como para algunos de sus jugadores, a los que Tomé entrenó en su etapa reciente en el club azulón. «Jugar contra un entrenador malagueño en estos niveles es siempre especial y bonito. Tomé es muy trabajador y un gran conocedor de este deporte al que se lleva dedicando desde hace muchos años. Va a ser un gran partido. Seguro», finalizó.