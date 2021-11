Nunca en la última década había defendido tan mal el Atlético de Madrid de Diego Simeone, alertado y ocupado en recrear la fiabilidad atrás de tiempos pasados, mientras irrumpe este sábado Osasuna en el Wanda Metropolitano, el segundo mejor visitante de LaLiga Santander contrapuesto a la reválida aún pendiente del actual campeón del torneo, hoy un bloque vulnerable.

Es la realidad del Atlético, que retoma la competición después del despropósito de su visita a Mestalla, cuando perdió dos puntos en el tiempo añadido frente al Valencia con dos goles en contra, porque hasta entonces ganaba 1-3, y cuando descubrió de nuevo al mundo los defectos atrás que ha evidenciado toda esta campaña, tanto en la Liga como en la Liga de Campeones, vencedor nada más de cinco de sus últimos catorce choques oficiales.

En concreto son sólo cuatro triunfos en las diez jornadas más recientes (o dos en las últimas seis) en LaLiga Santander, con lo que supone para él, el defensor del título, aspirante de nuevo por la forma con la que ha conformado su potente plantilla, pero mermado por los empates -tres en las últimas cuatro citas- y por su defensa, en el foco siempre en este curso, con 13 goles en contra a estas alturas del campeonato por los cinco que había encajado la pasada temporada cuando atravesó los primeros doce encuentros ligueros.

La diferencia es sustancial en ese sentido. También en porterías a cero de Jan Oblak, antes una norma y hoy casi una excepción: ocho entonces por tres ahora. Y en puntos: 31 de entonces por 23 de ahora.

En cambio, apenas es expresiva la variación en el apartado ofensivo, porque entonces marcó 24 tantos por los 21 de ahora, pero en este presente ni siquiera haber anotado dos o más goles le han bastado en cinco duelos para ganar los tres puntos. No fue suficiente frente al Valencia (3-3) ni contra el Villarreal (2-2) ni contra la Real Sociedad (2-2) ni contra el Levante (2-2), en la Liga, ni contra el Liverpool (2-3), en Europa.

En ello trabaja -y se preocupa- Simeone, en el ajuste de atrás hacia adelante de su equipo, que tampoco es tan infalible en su estadio como suele (tres victorias y tres empates en esta Liga como local), que está a cinco puntos del liderato de la Real Sociedad y que estrecha su margen de error con el paso de las jornadas, sin tiempo para lamentar las múltiples concesiones de su dañada estructura defensiva. LaLiga no espera. Tampoco la Champions, en la que lo aguarda el próximo miércoles el Milan en un duelo decisivo.

Pero la magnitud del partido contra el conjunto italiano no debería condicionar el once del técnico para el partido de este sábado, en el que hay tres bajas seguras (Joao Félix, por un golpe muscular que no debería ir más allá de este partido; Kieran Trippier, lesionado en el hombro; e Ivan Saponjic, con una dolencia muscular) y una duda en la convocatoria (Renan Lodi, que no se entrenó este viernes por malestar general). En cambio, Simeone ya dispone tanto de Marcos Llorente como Thomas Lemar, tan esenciales para el esquema del entrenador argentino. El madrileño se ha perdido los últimos cinco choques; el francés, siete de los once más recientes, entre ellos los cuatro últimos.

A los dos se les espera en la alineación de Simeone, igual que a Koke Resurrección. La duda es si también incluirá a Rodrigo de Paul, recién regresado de su selección, en el centro del campo. Atrás, Sime Vrsaljko suplirá la baja de Kieran Trippier, con Stefan Savic -en el recuerdo está aún el enfrentamiento que tuvo con Ante Budimir en el último Atlético-Osasuna- y José María Giménez como centrales y con Mario Hermoso en el perfil izquierdo, en principio como lateral zurdo.

Arriba, dentro un 4-5-1 o 4-3-3, se prevé a Ángel Correa o Rodrigo de Paul, Antoine Griezmann y Yannick Carrasco, con probable descanso de inicio para Luis Suárez, tras su vuelta de la selección uruguaya, aunque el '9' charrúa es el mejor goleador con diferencia de su equipo en esta Liga, con siete tantos. Seis de ellos, más dos asistencias, los concentra en las últimas siete jornadas del campeonato.

Un Osasuna con todos sus efectivos

Enfrente tendrá al Osasuna, al que aventaja sólo en cuatro puntos. Sólo el Real Madrid produce más como visitante en esta Liga que el conjunto navarro, con cuatro victorias, un empate y una derrota en sus seis salidas antes de acudir al estadio del Atlético, al que no vence a domicilio desde abril de 2009.

“Venimos de dos derrotas y necesitamos sumar, sabiendo que no es el mejor escenario y que el rival nos va a exigir sacar nuestra mejor versión”, expresó su entrenador, Jagoba Arrasate.

La buena situación en la tabla de los rojillos (7º) no quita que Osasuna deba volver cuanto antes a la senda del triunfo, algo que no consigue desde hace más de un mes. El Villarreal fue el último equipo en perder contra los de Arrasate.

Tras ello, dos empates y dos derrotas ha sido el botín sacado por la plantilla capitaneada por Oier. Las victorias del Sevilla y Real Sociedad ante Osasuna pararon en seco la gran dinámica de resultados que acumulaba el equipo de Pamplona.

Arrasate cuenta con todos sus efectivos para este choque a excepción de Aridane y Juan Pérez. El central canario regresó a los entrenamientos con el grupo esta semana, pero todavía le falta tiempo para alcanzar el ritmo competitivo del resto. El portero sufre una rotura fibrilar en el redondo mayor del brazo derecho.

“Entiendo que nos van a someter por momentos como a todos, por lo que tenemos que defender más alto y luego con balón en posesión hacerles correr para atrás. Ese es el contexto que intentamos, pero se hace lo que se puede”, analizó el técnico.

Todo hace indicar que el preparador vasco alineará una defensa de cinco futbolistas. Unai García, David García y Juan Cruz serían los centrales, mientras que Nacho Vidal y Cote lo harán como carrileros. La titularidad de este último dependerá de cómo esté Manu Sánchez.

El jugador cedido por el Atlético se reincorporó este jueves a los entrenamientos tras su convocatoria con la selección española sub-21. No tuvo minutos en el partido ante Rusia del martes, por lo que Arrasate podría tirar de él. Es una de las piezas importantes debido a su gran proyección ofensiva por banda.

Alineaciones probables:

Atlético de Madrid: Oblak; Vrsaljko, Savic, Giménez, Hermoso; Llorente, Koke, Lemar; Correa o De Paul, Griezmann y Carrasco o Suárez.

Osasuna: Sergio Herrera; Nacho Vidal, Unai García, David García, Juan Cruz, Cote; Moncayola, Torró, Darko; Chimy Ávila y Kike García.

Árbitro: Sánchez Martínez (C. Murciano).

Estadio: Wanda Metropolitano.

Hora: 18:30.