El Palau Municipal d'esports Juan Carlos Navarro acogerá el tercer encuentro consecutivo a domicilio del conjunto esteponero en apenas una semana. La undécima jornada de Liga Femenina Challenge comenzará este sábado a las 11:00 horas con el partido que enfrenta al Barça CBS con el CAB Estepona Jardín de la Costa del Sol, una cita en la que calibrar de nuevo el nivel al que se encuentran las pupilas de Antonio Pernas, que viaja a la ciudad condal con las cuatro canteranas y ya sin Laura Fernández en la plantilla, por lo que la presencia de Ariana Moorer en la posición de base será importante.

El conjunto blaugrana afronta este partido con una sola derrota, ante el Pacisa Alcobendas en tierras madrileñas, y nueve victorias, mientras que las de la Costa del Sol, tras las dos victorias en la gira extremeña, cuentan con seis partidos ganados y cuatro perdidos. Una cita importante para las pupilas de Antonio Pernas, que siguen creciendo como bloque y ajustándose al estilo de juego del técnico, con el que no conocen la derrota lejos del Pineda.

Saúl de la Torre, preparador físico del equipo, fue el encargado de analizar este encuentro, al que asegura que el grupo llega “con confianza tras las dos victorias cosechadas en Extremadura”, si bien apunta que la semana fue “complicada” pero que el objetivo es “seguir con la dinámica positiva” de los últimos partidos. “Físicamente llegamos muy bien gracias a la preparación que hicimos la semana pasada”, explica, si bien no esconde que el horario de juego puede influir a ambos equipos: “Jugamos por la mañana, que no es habitual, aunque por suerte estamos acostumbradas a entrenar en esa franja horaria. No es fácil”.

En lo relativo al partido, De la Torre tiene muy claro cómo juega el Barça CBS: “Siempre plantean un partido muy rápido, con muchas posesiones por minuto, por lo que habrá que plantear un buen encuentro para hacerles frente”. Hablando del conjunto entrenador por Isaac Fernández, lo define como “una plantilla muy completa, con buenas jugadoras en cada posición y con muchos puntos”, no en vano son de las mejores ofensivas de la Liga Femenina Challenge.” Cuentan con interiores dominantes como Abbie Wolf y por fuera otras como Ainhoa López o Alejandra Quirante que podrían estar en Liga Femenina Endesa. Además, tienen un bloque que lleva muchos años juntos y eso se nota. Será complicado y tendremos que mostrar nuestra mejor versión para traernos la victoria”, explica el preparador del CAB Estepona Jardín de la Costa del Sol.

Dicen que si las cosas van bien no hay que cambiarlas, y eso se puede aplicar a la plantilla blaugrana. El equipo entrenado por Isaac Fernández se quedó a un triunfo de la temporada perfecta: tras hacer pleno en liga regular y ganar los dos partidos de la primera ronda en la fase de ascenso, cayó ante el Laboratorios Ynsadiet Leganés, que precisamente entrenaba Antonio Pernas, en el encuentro por el ascenso.

Las principales carencias de ese bloque estaban en la posición de cinco, y en el mercado estival llegaron dos jugadoras para reforzarlo: Claudia Calvelo, precisamente procedente de Estepona, y Abbie Wolf, que la pasada campaña militó en el Zamarat en Liga Femenina Endesa, dos perfiles diferentes y complementarios, con la jugadora americana más interior, mientras que la española cuenta con un rango de tiro bastante más amplio e incluso puede actuar de ala-pívot.

Los otros cambios llegaron en la posición de base, con Beatrice Carta colgando las botas y Regina Aguilar decidiendo continuar su carrera en Suecia. Ante esa situación llegó una de las jugadoras más prometedoras del panorama nacional, Deva Bermejo, procedente de la prolífica cantera de Femení Sant Adriá, con tan solo 17 años, y, como contrapunto, la balear Alejandra Quintante, con una dilatada carrera en las dos máximas competiciones nacionales a pesar de no haber llegado aún a la treintena.

El conjunto catalán plantea un juego muy rápido combinado con una gran defensa, por lo que para poder pelear el partido las pupilas de Antonio Pernas deberán estar en sus guarismos habituales de alta anotación y no dejarse frenar por el trabajo atrás de sus rivales. Un reto complicado en una cancha siempre difícil y ante un rival de entidad.