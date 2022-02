El CAB Estepona Jardín se desplaza juega este sábado en Granada para contra el Manuela Fundación Raca, uno de los aspirantes al ascenso en esta Liga Femenina Challenge.

El conjunto costasoleño, entrenado por Antonio Pernas, encara el tercio final de competición con el primero de los cinco encuentros ante los rivales que le anteceden en la clasificación. Con cuatro victorias de margen sobre el décimo clasificado, la presencia en las eliminatorias por el ascenso parece encarrilada, pero es el momento de demostrar si se puede competir por ser cabeza de serie.

La visita al Palacio de los Deportes de Granada siempre es complicada y más teniendo en cuenta que allí solo ha podido vencer esta temporada el Celta Zorka Recalvi (61-63) en el mes de octubre. Si a ello se le suma que el equipo dirigido por Maribel Piñar es ahora mismo el más en forma de la competición con seis victorias al hilo y queda claro el nivel de exigencia que será necesario este sábado, a partir de las 19:00 horas.

Saúl de la Torre, segundo entrenador del equipo de Liga Femenina Challenge, definió al Manuela Fundación RaCa como «el conjunto más en forma de la liga». El preparador jiennense dejó claro que el partido pasa por no permitir que el bloque nazarí esté cómodo y lleve el partido a su terreno: «Cuando juegan a su ritmo, a día de hoy, son imparables. Viajamos a Granada sabiendo que no podemos dejarlas correr y que hay que defender como si no hubiera un mañana», concluyó.