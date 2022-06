El Costa del Sol Málaga ha llegado a un acuerdo con Sara Bravo para que continúe un año más en el equipo malagueño. Undécima renovación en las panteras, que consiguen retener el grueso de la plantilla que ha completado dos campañas excepcionales. Será la tercera en Málaga para la valenciana, que superó una operación por un desgarro en el menisco de la rodilla derecha en este curso para terminar a un gran nivel. «Me siento muy contenta de poder renovar otro año con el club porque esta temporada he estado fuera de las pistas durante un tiempo, pero tengo muchísimas ganas de empezar la próxima campaña. Sigo apostando por el club porque en estos últimos años las cosas se están haciendo muy bien», expresó.

La extremo hace balance de la 2021/22 del conjunto que entrena Suso Gallardo. «Creo que este año el equipo ha hecho una buena temporada, se han conseguido muchos objetivos que se habían marcado. Nos llevamos el título de la Copa de la Reina un año más y para el club quedar subcampeonas de liga también es algo histórico. En la EHF European Cup quedamos subcampeonas, pero se consiguió el récord de asistencia y eso para mí es el dato de la temporada», analizó la jugadora, que hace autocrítica de una temporada marcada en lo individual por esos tres meses de baja por lesión: «Personalmente no fue mi mejor temporada ya que no me encontraba físicamente bien debido a mi problema de la rodilla. Me estoy esforzando para volver el próximo año muchísimo mejor.»

La de Mislata ya mira hacia adelante y habla de las expectativas generadas para la próxima temporada en las panteras. «Que se celebre la Copa de la Reina otra vez en Málaga es muy ilusionante para nosotras porque vamos a estar en casa y para el público. Hay que defender el título y ver si podemos volver a vivir lo que se vivió en la final europea en el Carpena». Bravó explicó lo que supone para el vestuario afrontar el salto a la EHF European League: «Como jugadora es un nuevo reto el aspirar a una categoría superior. Creo que podemos mantenernos ahí. Para mí y mis compañeras es un desafío muy importante. Motiva más enfrentarse contra mejores equipos».

La extremo derecho ya trabaja de cara a prepararse para la pretemporada, plenamente recuperada de su lesión de rodilla. «Quiero este año dar lo mejor de mí, espero que mi rodilla me lo permita. Nuestros preparadores físicos y fisioterapeutas están haciendo todo lo posible», aseguró. Será el tercer año de Sara Bravo en el Costa del Sol Málaga, una pieza importante en la rotación de Suso Gallardo, que también puede desenvolverse en la primera línea. «Mi reto es dar el 100%», concluyó.