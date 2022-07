Sara Kouskova se lleva el Santander Golf Tour LETAS Málaga

La checa Sara Kouskova consigue su segunda victoria en el LET Access Series, primera como profesional, tras remontar cuatro golpes de ventaja en la última jornada. Kouskova ha demostrado el gran talento que posee, y sigue dando pasos de gigante hacia su objetivo, el Ladies European Tour.

La tercera jornada nos deparó un emocionantísimo final, con tres jugadoras peleando por la victoria hasta el último hoyo. La jugadora checa terminaba primera, y dejaba en casa club un resultado de menos cinco bajo par, gracias a una vuelta de 67 golpes, con un eagle al 12 y un birdie, crucial, en el hoyo 17, que la colocaban líder al término de su vuelta.

Por detrás, la noruega Tina Mazarino, que lideraba gran parte de la prueba en este último día, acababa con dos bogeys y un doble bogey en el 18 que la alejaban de la victoria. Junto a ella, la italiana Virginia Elena Carta volvía a ser una auténtica luchadora replicando la remontada del viernes, y volviendo a levantar cuatro bogeys en la primera vuelta, para acabar con birdie y a un golpe de la ganadora, Sara Kouskova.

De este modo, Sara Kouskova lograba así su segunda victoria en el LET Access Series y se mostraba radiante al conocer su victoria. «Ha sido un gran día, muy bonito. No creía mucho en la remontada, pero lo he conseguido al final. He pegado muy buenos golpes a green, dejándome muchas oportunidades, no todas han entrado, pero aun así he conseguido varios birdies y un eagle en el 12, que finalmente ha sido muy importante para poder ganar», aseguró.

«El campo ha sido increíble, estoy muy contenta de jugar aquí, vine varios días antes a practicar y está en perfectas condiciones, me ha encantado», finalizaba la checa.

Como curiosidad, es destacable que las dos últimas ganadoras del Santander Golf Tour LETAS Málaga eran compañeras de habitación en la universidad (Texas). En 2020, ganó la francesa Agathe Laisne, y ahora ha sido el turno de su compañera, Sara Kouskova. Además, la checa cumplía este año su sueño de jugar el Augusta National Women´s Amateur Championship, rechazando así pasarse a profesional, a pesar de haber logrado la tarjeta del Ladies European Tour meses antes en la escuela.

En cuanto a la «Armada Española» presente esta semana en Málaga, la mejor clasificada ha sido la castellonense Natalia Escuriola, que concluyó en octava posición con un +2 total y vueltas de 73, 74 y 71. Además, es de aplaudir el gran torneo de la jugadora amateur catalana Natalia Herrera que finalizó en undécima posición.