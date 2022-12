Derrota abultada en Palma de Mallorca. El BeSoccer CD UMA Antequera, en la 12ª jornada de Liga, se topó con un rival superior sobre el 40x20 que le dejó sin opciones de puntuar. Este duro marcador toca encajarlo con entereza y utilizarlo como un acicate para reaccionar en el compromiso del próximo sábado 10 de diciembre, a las 17.30 horas, en el Pabellón Fernando Argüelles.

Palma Futsal fue merecedor de la victoria. Tomó una rápida ventaja de dos goles al comienzo del choque que le permitió dominar e imponer un ritmo altísimo de juego. Los pupilos de José Antonio Borrego «Tete» no bajaron los brazos en ningún momento. Algo de admirar porque no es fácil mantener toda la tensión competitiva cuando no salen las cosas. La pegada del conjunto anfitrión fue letal (7-3).

La visita a Son Moix era complicada. Quizás la más difícil de las que llevamos de temporada. La dureza del choque se acrecentó todavía más en los primeros lances. Alvarito se topó con Luan Muller en un potente tiro pegado al poste tras una excelente salida de presión y, a continuación, trató de encontrar dentro del área a Pablo Ramírez. El pívot no pudo desviar a la red el pase de su compañero. Lo intentó de tacón sin poder rozar la pelota. Un gesto técnico, que en el minuto 6, realizó a la perfección Marlo para abrir el marcador (1-0).

Los guerreros universitarios quisieron mantenerse en la pugna por los puntos . Daniel Fernández avanzó rápido por banda y buscó sorprender con un derechazo que se marchó alto. El portero también acertó a desviar con el pie un chut de Pope que terminó en el 2-0. Eloy Rojas aprovechó un envío en largo para zafarse del marcaje de su defensor y tener el espacio suficiente con el que armó su pierna derecha y superó a Conejo con un disparo a la escuadra. Tampoco tardó en llegar el 3-0. Cainan finalizó un contraataque en su primera participación en el envite.

Pope, que volvió a la que fue su pista durante los últimos años, realizó un gran trabajo en la posición de pívot y se convirtió en el primero en iniciar la presión después de pérdida. El 4 tuvo la recompensa del gol en el minuto 15. Conejo aprovechó para incorporarse al ataque, abrió el esférico a un lado y Óscar se encargó de dar la asistencia del 3-1. Poco duró la alegría. Tayebi, tras un balón rebotado, anotó el 4-1. Tete, ante la dinámica del envite, optó por buscar soluciones desde el banquillo y sacó el portero-jugador en ataque. Una pérdida de Burrito en inicio de jugada propició el 5-1 obra de Rivillos. Insistió en la ofensiva en superioridad y, a escasos segundos del final de la primera mitad, Cobarro remató con contundencia para colocar el 5-2.

El cuadro antequerano salió más intenso tras el descanso y su primera ocasión se generó en las botas de Pope. El ala-cierre de Manacor hizo una pisada hacia atrás y Óscar se incorporó para finalizar con un tiro que despejó Luan Muller con el pie. Dani Ramos estuvo muy cerca del 5-3. El ala ceutí hizo una magnífica ofensiva en la que dejó tumbado al portero y, casi sin espacio, definió con la puntera dando el balón en el poste. Saldise añadió su nombre a la lista de goleadores al finalizar una jugada entrando con decisión al segundo palo (6-2).

Barona, en el tramo final del duelo, dispuso de los acercamientos más claros a la meta defendida por Luan Muller. Le faltó precisión en la pegada. En uno de esos intentos por marcar, rozó el palo. El madrileño vio que se quedaba delante del guardameta en un balón en largo y quiso dirigirlo al fondo de las mallas por el ángulo inferior. No fue el día a la hora de aprovechar las situaciones que hubo en la zona donde se puede castigar al oponente. Tete volvió a recurrir al portero-jugador en fase ofensiva y, como en el primer tiempo, hubo un gol en contra y otro a favor. El 7-2 de Tayebi y el 7-3 de Burrito..