Sábado de aúpa para el Costa del Sol Málaga, que afronta un duelo de muchos quilates a casi mil kilómetros de casa. El segundo visita al tercero de la Liga Guerreras Iberdrola, ambos con 19 puntos tras 14 jornadas. O lo que es lo mismo, el Conservas Orbe Rubensa Porriño recibe a las "panteras" a las 18.00 horas en un encuentro donde el botín es muy grande.

Dos puntos trascendentales más el average es mucho en un contexto de suma igualdad. Más aún cuando la próxima semana se miden el Rocasa Gran Canaria y el Atticgo BM Elche, cuarto y quinto, a tiro de un choque los dos.

Ya se encuentra en Galicia el equipo malagueño, que se desplazó en la noche del jueves. Allí puede dar una zancada hacia el segundo puesto, aunque, pase lo que pase, siempre quedarán siete jornadas por delante. "Es un partido de los que gusta jugar y de lo mejorcito que se puede ver en la liga. Es un equipo que está al alza, que está haciendo una temporada increíble con un equipazo y con Isma a las órdenes, que creo que está trabajando genial. Y en su campo, que será mucho más complicado", aseguró en la previa Suso Gallardo.

No obstante, el técnico malagueño no dudó en mostrar la trascendencia de un triunfo. "Tal y como está la clasificación, el que gane conseguirá una ventaja de dos y el gol average. Cada partido es una final y si encima nos enfrentamos entre nosotros todavía más. Pero esto es muy largo, hay que jugar este sábado e ir a por todas, son dos puntos claves, aunque si luego no seguimos haciendo los deberes de nada servirán estos", finalizó.

En la primera vuelta las "panteras" se impusieron por 27-26. Este sábado el Costa del Sol Málaga tiene la oportunidad de seguir mirando hacia arriba.