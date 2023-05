El Club Balonmano Los Dólmenes no quiere desinflarse y ya ha presentado una oferta de renovación a Martín Molina, veterano de la plantilla que aporta experiencia y su gran lanzamiento exterior. Así que el lateral derecho, de nacionalidad argentina, ha decidido firmar por una temporada más en la que sería su segunda campaña en el club.

Molina no solo aporta en el ataque, también lo hace en la defensa, donde pone todo su sacrificio y contundencia en favor del equipo. Los Dólmenes lo acogieron en 2022 tras una terrible lesión cuando aún militaba en el Atlético Novas. Su objetivo era volver con buenas sensaciones, pero ha superado las expectativas, clave para Chispi desde el principio y siempre que ha estado sano ha jugado.

El jugador no ha escondido su alegría en unas declaraciones posteriores a la firma de su nuevo contrato: "Muy contento por seguir un año más aquí. Siempre quise quedarme, me he sentido muy cómodo con mis compañeros, los técnicos, el lugar, todos me ayudaron. Espero que sea un año lo más completo posible y bonito, tenemos una buena piña".

El equipo se está dando prisa en renovar a sus mejores jugadores de cara a la temporada que viene para tener otro gran año en la División de Honor de Plata.