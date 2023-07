El deporte del fútbol puede ser hermoso y cruel a la vez, la mayoría de jóvenes tienen la ilusión de poder dedicarse a este deporte y jugar en su equipo favorito, pero son poquísimos los casos que se hacen realidad. Nils Mortimer Moreno (11/6/2001, Málaga) puede decir que logró cumplir su sueño. No podría haberlo conseguido sin su dedicación y el sacrificio de su familia. Y ahora, tras un largo paso por La Masía del Barça después de iniciar su andadura en la UD La Mosca, el Sevilla y el Málaga CF, sigue desarrollando su carrera en Dinamarca.

Ya en sus orígenes tuvo que empezar a comprender lo que significaba ser futbolista: «Empecé desde muy pequeño en el equipo de mi barrio, la UD La Mosca, hasta los 10 años. Para mí siempre serán los mejores tiempos y cuando más he disfrutado del fútbol de verdad, con mis amigos. Con 10 años me fui al Sevilla FC y estuve una sola temporada, era demasiado trabajo para mis padres ir allí y volver casi todos los días , así que volví a La Mosca, jugué una temporada y al año siguiente fiché por el Málaga. Allí jugué también un año solo, con los de un año más. Con 12 años fiché por el Barça, donde estuve 9 años y la que considero mi casa, donde me he formado como futbolista y sobretodo como persona. Decidí que era hora de cambiar de aires, mi familia y yo decidimos que Viborg era una buena opción donde podía seguir formándome, tanto a nivel profesional como personal», cuenta Nils.

Una gran cantidad de clubes para alguien que todavía se estaba formando en el fútbol base, pero lo que estaba claro era el talento que atesoraban sus botas. Aunque no se terminase de asentar, seguía entrenando, viajando y jugando, entregando todo su esfuerzo al juego que se convirtió en más que su pasión. La recompensa le llegó por sorpresa y de forma inesperada. «Después de ganar el Campeonato de Andalucía con la Selección Malagueña mis padres me dijeron que íbamos a Barcelona de vacaciones, yo no sabía nada de que iba para firmar por el FC Barcelona, así que te puedes imaginar la cara que se me quedó cuando me lo contaron», explica.

La Masía, "mi casa"

Con 12 años logró fichar por el club del que siempre había sido hincha, dejaba de ser solamente un fanático para ingresar en una de las mejores canteras de todo el mundo. «Estuve allí 9 años, la considero mi casa y el lugar donde me he formado como futbolista y, sobre todo, como persona», asegura. La Masía es un sitio casi mitificado para los conocedores del fútbol, pero, a pesar de todo el conocimiento que atesora la institución, nuestro protagonista tiene claro que fue lo mejor de su estancia: «Los amigos que hice y las personas que conocí, al final pasar tanto tiempo durante cada día, durante tantos años, creas un vínculo casi familiar».

En el verano de 2021 hizo la pretemporada bajo las órdenes del entrenador holandés Ronald Koeman. El 21 de julio de 2021 debutó con el primer equipo del Barça contra el Nástic de Tarragona. Fue titular en un Barça-Girona y tuvo algunos minutos en una victoria contra el VFB Stuttgart. Quemó todas las etapas del club hasta que debutó con el primer equipo, el sueño de todo jugador de La Masía. Sin duda es algo que no pasa todos los días, pero un Nils que ya no era tan niño debía decidir, ¿iba a tener verdaderas posibilidades de jugar en ese equipo? «No me dicen que no cuentan conmigo directamente, pero sí que veo que no iba a tener muchas oportunidades. Al final es el mejor club del mundo y hay mucha competencia. Decido irme al Viborg porque me gustó el proyecto, creo que era una buena oportunidad para salir de mi zona de confort y vivir nuevas experiencias».

Al poco de llegar a Dinamarca pudo disputar la fase previa de la Conference League, ganando dos eliminatorias y dejando más cerca el poder clasificarse para la parte final del torneo. En uno de estos encuentros anotó un auténtico golazo, fue en el encuentro de vuelta contra el B36 Torshavn. El equipo danés ganó la eliminatoria por un global de 1-5, dejando más cerca que nunca el sueño europeo. Sin embargo, todo quedó ahí, su siguiente rival, el West Ham, eliminó al Viborg FF, impidiéndoles continuar con su aventura.

A punto de jugar en Europa y 4º en liga, nada mal para su primer año fuera de España. Nils cree que «el año pasado fue de adaptación». «Creo que el equipo hizo muy buena temporada. Aunque nos quedamos a un gol de volver a jugar en Europa, el equipo luchó hasta el final. A nivel personal creo que no fue un mal año, pero pienso que este va a ser mucho mejor. Estoy más adaptado a todo, al idioma, los horarios, el estilo de jugar... Va a ser mucho mejor en general», comenta.

Internacional en categorías inferiores

Durante su aventura no solo ha obtenido experiencia a nivel de clubes, la selección española también ha estado presente en su carrera. Participó en el Europeo sub-17 de 2018, jugando 3 partidos y anotando 1 gol. También, en mayo de 2019, participó en un torneo amistoso organizado en Eslovaquia. Experiencias que ayudaron a convertirlo en el jugador que es hoy en día. En total, ha jugado 14 partidos con las categorías inferiores de España. No se rinde con respecto a la idea de volver a vestir ‘La Roja’. «Es difícil, pero la ilusión nunca se pierde, al final todos soñamos con representar a nuestro país y es una de las cosas por las que trabajo día a día», dice.

Muchas ambiciones personales para una corta, pero al mismo tiempo extensa carrera profesional. Su objetivo final es más simple de lo que muchos piensan: «Mi meta es disfrutar de lo que hago y poder vivir de ello mucho tiempo. Todavía soy joven, me queda muchísimo por recorrer y mucho trabajo por hacer. Estoy seguro de que voy por buen camino, haciendo las cosas bien se cumplirán todas mis metas».

De empezar a dar sus primeros toques en el humilde barrio de La Mosca a ser fichado por el FC Barcelona. Una nueva vida casi desde cero en una nueva ciudad. Allí se forjó como futbolista de Primera División y se convirtió en la persona que es hoy. Al igual que muchos, tuvo que viajar para encontrar su sitio, parece que lo ha encontrado en la Superliga Danesa, vistiendo los colores del Viborg FF, el club que apostó por su talento y por el que decidió darlo todo. En un mundo tan cambiante pocas cosas son seguras, pero una es cierta, que la historia de Nils Mortimer en el deporte que ama sigue su curso.