Siempre habrá unos deportes que son más practicados que otros, aunque nunca hay un patrón que se reproduzca igual en todas partes. Cada país, y ya no solo eso, incluso dentro de los países hay diferencias entre los deportes que más se practican según la región, todo depende de las tradiciones y costumbres, así como de las condiciones climáticas. Si pensamos en España, seguramente se nos vendrán a la cabeza el fútbol, el baloncesto o el tenis como los más populares, deportes muy frecuentados en todo el mundo. En cambio, en los minoritarios seguramente se nos vengan muchos más nombres, que, sin embargo, en otros países será su especialidad. El kárate en Asia, el curling en los nórdicos, o el béisbol en América o Japón, en España no tienen tanto seguimiento, pero también hay quienes lo practican y tienen sus competiciones y lo hacen con mucha pasión, aunque a ojos de la sociedad o las administraciones públicas puedan pasar desapercibidos.

Un ejemplo es el que padece el equipo de béisbol Tiburones de Málaga. En junio se proclamaron campeones de la Liga Andaluza de Béisbol, lo cual les ha permitido clasificarse para jugar el torneo de ascenso a la División de Honor representando a Andalucía desde el próximo jueves, 28 de septiembre, en Gijón, Asturias. Estarán encuadrados en el Grupo B, junto al Tigres de Gandía, el Club Deportivo Amaya de Pamplona y el Club de Béisbol y Sóftbol Cambre de La Coruña. Gracias al título conseguido, que se trata del séptimo para el cuadro malagueño desde 2015, podrán disputar el torneo que les podría llevar hasta la máxima categoría del béisbol en España, una competición a la que se ganaron subir en el terreno de juego hace dos años, pero en la que el equipo no fue admitido por la Real Federación Española de Béisbol y Sóftbol por no tener un campo homologado para poder disputar los partidos de la máxima división, que requieren de una serie de condiciones que no reúne el recinto en el que juegan actualmente.

Málaga se trata de la única ciudad española en la que el béisbol se juega pero no tiene un terreno de juego acondicionado para su práctica, lo cual podría llevar a la desaparición de la actividad de este deporte en la Costa del Sol. Miguel Padrón, fundador en 1983 de Tiburones de Málaga y presidente del equipo, lleva luchando desde hace muchos años para que el campo que necesitan se haga realidad. Padrón asegura que ha tenido la oportunidad de encontrarse en varias ocasiones con el alcalde de la capital malagueña, Francisco de la Torre, al que le ha trasladado la necesidad del estadio, pero que desde hace una década lleva diciéndole que el recinto estaría listo pronto, aunque en la práctica no ha sido así. La construcción del campo ya está aprobada en el pleno del Ayuntamiento de Málaga.

En febrero del próximo año tendrá lugar en Benalmádena, Málaga, el Congreso Europeo de Béisbol y Sóftbol, para el cual el consistorio malagueño ha desembolsado 20.000 euros para su celebración. La queja del presidente de Tiburones de Málaga es que el evento será en una ciudad en el que el béisbol se practica pero sin un campo homologado para la élite con gradas, cuya construcción podría atraer a los equipos del centro y norte de Europa para entrenar en invierno, ya que el béisbol debe jugarse en condiciones de calor, porque el frío ralentiza la velocidad de la pelota y los bates tiemblan. Para Alemania o Países Bajos el congreso podría servir como escaparate de Málaga hacia los clubes europeos como reclamo. En marzo ya está confirmada la visita de Bravos de Amberes para jugar un torneo contra los Tiburones, porque la lluvia suele estropear muchos partidos en Bélgica, donde tienen campos buenos, situación contraria en todos los sentidos a la que presenta Málaga.

Eterna promesa

Mientras que este veterano equipo con 40 años a sus espaldas sigue esperando que el campo homologado para jugar en División de Honor se haga realidad, entrenan y juegan en las instalaciones de la Universidad Laboral, donde están desde siempre. Allí hay un campo de tierra que ha sido transformado para poder practicar béisbol, pero no es apto para una competición de alto nivel.

Miguel Padrón ha conseguido que la Junta de Andalucía haya vuelto a echar tierra allí recientemente por 20.000 euros, y con la ayuda del director de la Universidad Laboral, Juan Jesús Larrubia, están consiguiendo mantenerlo. Padrón reconoce que esta inversión económica que es para conservar el terreno lo hace por amor al arte, porque le gusta y que también se mueve para conseguir subvenciones. La hasta junio concejala de Deportes del Ayuntamiento de Málaga, Noelia Losada, había proyectado un polideportivo en la Universidad para deportes minoritarios por seis millones de euros, en el que se podría jugar fútbol americano, rugby, hockey, tiro con arco y béisbol, pero todo se quedó en el aire y con el actual concejal de Deportes, Borja Vivas, no se sabe si se llevará a cabo o no. De momento se está a la espera de que se celebren elecciones al cargo de rector de la Universidad de Málaga, porque tiene que haber un convenio entre la institución universitaria y el consistorio porque una parte del terreno es de la UMA.

El presidente de Tiburones de Málaga sí que agradece a Borja Vivas el vigente patrocinio de la Diputación de Málaga al equipo cuando el exatleta era director del área de Deportes de la institución provincial, y actualmente como concejal de Deportes del Ayuntamiento de Málaga les ha prometido que arreglará el campo de la Universidad Laboral, en lo que como agradecimiento el cuadro malagueño llevará en la camiseta el logotipo de ‘Málaga, la ciudad redonda’, la marca publicitaria de la capital malagueña. Precisamente, el desplazamiento hacia Asturias para jugar el ascenso a la División de Honor será posible en buena medida gracias al patrocinio del programa ‘Málaga Compite’, que apoya económicamente a equipos de alto nivel de la provincia.

Miguel Padrón también hace un reconocimiento al Ayuntamiento de Benalmádena y a su alcalde, Juan Antonio Lara, por su apuesta por el béisbol y el sóftbol, entre otras cosas por el apoyo al Congreso Europeo de Béisbol y Sóftbol, así como a la senadora por Málaga Lucía Yeves, quien también ha colaborado con el desarrollo del sóftbol, y a la iniciativa ‘Málaga Deporte y Eventos’, dependiente del Ayuntamiento de Málaga y que también ha colaborado económicamente con el conjunto.

«Los campeones sin campo», como se refería el alcalde de Málaga a los Tiburones cuando hablaba con Miguel Padrón sobre el desarrollo del tan solicitado estadio, se desplazarán este miércoles hasta Gijón para disputar la fase de ascenso a la División de Honor todavía sin tener un campo con las condiciones necesarias para poder jugar en la máxima categoría del béisbol español. Si nada cambia, los siete veces campeones desde 2015 de la Liga Andaluza tendrán que seguir esperando para poder establecerse en un recinto en condiciones de juego que les permita tener el apoyo del público, expandir el deporte en Málaga, y preservar la existencia de esta disciplina en la Costa del Sol. Una espera por la que Miguel Padrón y su equipo llevan luchando desde hace demasiado tiempo.