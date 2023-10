El joven entrenador del Antequera CF, Javier Medina, es ambicioso. Después de tumbar a domicilio al Mérida y de auparse al sexto puesto de la tabla clasificatoria, su discurso tanto en el vestuario como en la sala de prensa fue bastante crítico. No quiere relajación. Su equipo encadenó dos derrotas en las dos primeras jornadas, ante los filiales de Atlético y Real Madrid, pero no ha vuelto a perder desde entonces. Este domingo, desde las 18 horas, nueva jornada liguera, contra el CF Intercity, en El Maulí.

El empate en el Colombino en la jornada 3 supuso un punto de inflexión, ¿le costó levantar a sus jugadores tras aquellos dos primeros traspiés consecutivos?

Desde el primer partido todos éramos conscientes de que teníamos que centrarnos en construir. No podíamos estar permanentemente, ni antes ni ahora, pendientes sólo de los resultados. Entendimos por lo tanto lo mucho que quedaba por hacer y no nos pusimos nerviosos. Con el filial del Madrid fuimos, de hecho, muy superiores, con muchas ocasiones de gol. Lo pudo ver nuestra afición. Plantamos cara y no merecimos perder.

Frente al Recreativo una de las claves fue saber frenar a la estrella que ustedes tuvieron la pasada campaña, Luis Alcalde.

Fue un partido diferente. Lo que mejor hicimos fue en efecto poder tener bien atado a Luis. Veníamos de dos derrotas, empezaron pronto a tirarnos contras y hubo que primar tener el control. De una forma muy distinta a la que nosotros planteamos cada partido, que es la de llevar la iniciativa para tener ocasiones de gol.

¿Considera que la clave para este gran arranque estuvo en la pretemporada?

Hicimos muy buenos partidos y ya por entonces mantuvimos a la afición muy ilusionada. En La Rosaleda logramos empatar y ante el Almería, todo un Primera, también empatamos. Aquí, además, tenemos un club con las ideas claras, que no se pone límites y que es consciente de cuál es su situación.

Al principio, con dos derrotas, tuvo que activar a sus jugadores de cara a los siguientes compromisos. ¿Es el mismo trabajo que tiene en este momento, con la intención de que no haya relajación?

Les digo que los equipos son competitivos o bien por el miedo a perder o bien porque han adquirido confianza. Ahora, ya recuperada la confianza, sin tanto miedo a perder, les pido calma. Pero no es menos cierto que, perdido el estrés, tengo que intentar que el nivel no baje. Hemos tenido dos goleadas a favor, hemos ganado en Mérida, hay que intentar hacer las cosas bien y que no perdamos la idea inicial, la de seguir construyendo.

Vendrá pronto un primer derbi ante el Málaga CF. ¿Hasta qué punto será un choque especial?

Ya en pretemporada cuando nos enfrentamos a ellos se generó una ilusión tremenda. Todos estábamos deseando que llegase ese día. Fue un partido muy bonito, sobre todo viendo el ambiente, cómo la gente se volcó. Ojalá que lo hagamos bien, después de ver cómo el conjunto malaguista está trabajando y lo que está consiguiendo.

¿Qué objetivo se ponen ustedes a estas alturas de la competición?

Siempre les digo a mis jugadores que no les voy a poner límites. Hay que pensar en objetivos a largo plazo. Nos puede perjudicar tanto pensar que no cabe aquí ambición, y que sólo estamos en la competición para atar la permanencia, como aspirar decididamente en subir de categoría una temporada más. Les digo a mis futbolistas que jueguen bien al fútbol. De hecho, el otro día me enfadé con ellos, ganando en Mérida, porque tenemos que ser más exigentes.

¿Cuál es la imagen que espera usted transmitir de este Antequera CF?

Nosotros tenemos que intentar ser muy dominadores. Que generemos ocasiones de gol con mucha facilidad. Es la mejor forma de superar al rival. Aunque cada vez nos defienden mejor, nosotros también estamos creciendo mucho defensivamente.

¿Qué le dice usted a la afición de El Maulí?

Que disfruten y que así puedan contagiarse y querer venir todos los domingos. Si ellos se lo pasan bien, todo irá mejor, seguirán teniendo ganas de volver. Ya en pretemporada los vimos muy ilusionados, sobre todo por los rivales de entidad que este año van a venir. El día del Real Madrid, por ejemplo, hubo un lleno histórico.

¿Quiénes están detrás de su éxito deportivo como entrenador?

Mi padre y mi abuelo, sobre todo, que empezaron con muy poco y consiguieron muchas cosas a base de trabajo y de esfuerzo. Soy consciente de que soy líder de un grupo y lo que ellos hicieron me sirve de ejemplo. Pero futbolísticamente para mí fue Johan Cruyff el entrenador que cambió la forma de ver el fútbol en este país. Triunfó en Holanda y desde allí nos trajo otra visión, la de que el fútbol no es para sufrir sino para disfrutar.