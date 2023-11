Carlo Ancelotti compareció en la previa del encuentro que medirá este miércoles (21:00 horas) al Real Madrid con el Nápoles en la quinta jornada de la fase de grupos de la Champions League 2023-24. El italiano comenzó cortando cualquier rumor sobre su futuro como técnico madridista, ya que acaba contrato en junio de 2024 y aún no tiene ninguna oferta de renovación del conjunto blanco. "Vuelvo a lo que dije al principio de temporada. Yo no hablo de mi futuro", declaró categóricamente zanjando el asunto.

Preguntado si se ve como Simeone durante 15 años en el club, apuntó "Lo de Simeone es un caso especial, como lo fue Ferguson o Wenger. Enhorabuena al Cholo por estar quince años en el Atlético". Interrogado de nuevo por su futuro respondió al periodista: "Te doy la oportunidad de hacer otra pregunta". Y también se le preguntó por la relación que tiene con el club respecto a otros por los que ha pasado: "Obviamente, tengo cariño por todos los equipos en los que he podido trabajar. No quiero faltar al respeto a nadie eligiendo a uno o haciendo una clasificación, pero tengo algo especial con Milan, por ser jugador y entrenador, y algo especial con Madrid, por ser el club más grande del mundo"

Plaga de lesionados

Sobre la situación del equipo, con muchos lesionados, apuntó: "No hay que hablar mucho de los jugadores lesionados porque es faltar el respeto a los que van a jugar, que lo están haciendo muy bien. Hay que pensar en los que tenemos, que están aportando como nunca se esperaba. Vosotros no creíais, pero ya os digo que es una plantilla muy buena". También rompió una lanza por la cantera: "Tengo confianza en ellos y están entrando en la lista. Los que están en la cantera están listos para jugar con nosotros".

Además, defendió a Xavi, que ahora pasa por un momento complicado por el juego y los resultados del Barça: "Xavi como yo sabe que hay críticas a veces y que es normal. Él tiene la experiencia para manejarse en este mundo, tiene todos los recursos para manejar bien esta situación". Y después elogió una vez más a Bellingham, del que dijo: "Es inteligente, maduro, muy serio y muy profesional, además de un gran jugador de fútbol que se puede adaptar con facilidad para jugar en cualquier país".

Sobre el encuentro de este miércoles ante el Nápoles mostró su inquietud por la calidad del rival: "El partido ante el Nápoles nos permite acabar la fase de grupos primeros, donde hasta ahora lo hemos hecho muy bien y queremos jugar el mejor partido posible. Mazzari es amigo y es un gran entrenador. El partido de ida fue un partido muy disputado, con diferentes fases y alternativas. Este de vuelta no será diferente. Sus contras son muy peligrosas y es un aspecto que debemos evitar". Y concluyó hablando de Lunin, del que dijo que "se ha ganado la posibilidad de competir con Kepa con sus buenas actuaciones. Hay competencia en la portería y eso es lo que ha ganado el equipo".

Carvajal, contra el calendario

El lateral del Real Madrid apuntó que "estoy aportando al equipo en lo ofensivo y me siento con mucha confianza. Estamos muy focalizados en salir primeros de grupo". Sobre el calendario advirtió que "el calendario es muy exigente y con el nuevo Mundial de Clubes no hay ningún verano que no tengas competición. Son demasiados partidos y no es casualidad que haya tantas lesiones. ¿La solución? Los jugadores tenemos la potestad de hacer algo, pero es complicado poner a todos de acuerdo porque no todos juegan tantos partidos. Nosotros nunca hemos dicho que no nos bajamos el sueldo, no se puede exprimir al jugador porque además al final el partido pierde calidad". Estas lesiones, para el lateral, "abren oportunidades para otros compañeros que no están teniendo tantos minutos y deben estar más preparados. Y puede ser que eso una más y estoy convencido que nos van a ayudar a estar más cerca de los objetivos". Sobre el rival, el internacional español declaró que "esperamos a un rival de talla mundial que vendrá a sellar su clasificación a octavos ganando en el Bernabéu". Sobre la permanencia de Ancelotti se posicionó apuntando que "ojalá siga todo el tiempo que quieran él y el club porque es el mejor entrenador para el Real Madrid. Yo le renovaría mañana mismo".