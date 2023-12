Adrián Miramón recibirá el próximo martes el Premio al Deportista del Año, que entrega la prensa deportiva de Málaga, en el Museo Picasso. El 2023 del remero fue una de las mejores temporadas de su carrera. Obtuvo nada menos que seis oros entre Mundiales, Europeos y Juegos del Mediterráneo, además de una plata. Un año casi inmejorable. El deportista costasoleño atiende a La Opinión de Málaga unas horas antes de recibir el galardón.

¿Qué supone para un malagueño ganar el Premio al Deportista del Año?

Ganar este galardón significa mucho para mí, no somos conscientes de la cantidad de grandes deportistas que hay en Málaga. Este premio es lo máximo que se puede conseguir aquí. Soy malagueño y estoy super agradecido con todos los que se acordaron de mí para entregármelo.

¿Cómo recibió la noticia de que la prensa malagueña le había otorgado este galardón?

Recibí la llamada de la asociación de la prensa, me comunicaron que había ganado el premio a Deportista del Año. Volvemos a lo de antes, no me lo creía, tengo presente lo que significa este premio y es todo un orgullo.

¿Qué balance hace de su 2023?

Este año fue casi perfecto, muy difícil de mejorar. El 2023 fue una gran temporada en varios sentidos, por un lado está mi rendimiento deportivo que fue muy bueno, cierro el año con victoria en siete mundiales y catorce medallas en europeos. Será complicado repetir algo así. Por otro lado está la noticia de que remo será deporte olímpico, lo afronto con mucha ilusión, parece impensable que pueda competir en los Juegos Olímpicos.

¿Cuáles son sus retos para 2024?

No me gusta ponerme retos, quiero partir de esa base. Mi idea es entrenar al máximo y darlo todo. A partir de ahí hacer las cosas lo mejor posible. Sé que superar este año en cuanto a resultados es difícil, pero quiero estar ahí. Lo complicado no es conseguir el galardón, es mantenerse en lo más alto año tras año.

¿Cuál es el techo para un deportista que ha ganado tanto?

El techo son los Juegos Olímpicos. Los años deportivos pasan volando y sé que Los Angeles 2028 está a la vuelta de la esquina. Es un sueño que puedo hacer realidad, pero lo primero es ser realista, trabajar duro de la forma en la que lo hago y llegar en la mejor forma posible. Además, la mejor edad para el remo está entre 34 y 37, por lo que voy a ir en un gran momento. Las olimpiadas serían el orgullo más grande de mi vida y la cima de mi carrera.

¿Es complicado vivir de este deporte?

Un poco sí, en parte por esto es tan importante que el remo sea categoría olímpica, sería un gran impulso para los deportistas. El Ayuntamiento me echa una mano, también trabajo con una marca de botes. No es mucho, pero es algo. Ellos se implican mucho en mis entrenamientos y que vaya todo bien. Al fin y al cabo es un patrocinio, yo monto sus botes y ellos se promocionan con mis resultados.

¿Cual es su rutina de entrenamiento?

Depende de la altura de temporada a la que estemos, pero lo normal es una doble sesión mañana/tarde y algún día triple. Prácticamente todo el día entrenando: me despierto, entreno, como, descanso un poco y vuelvo entrenar. Y así, sucesivamente. Me gusta entrenar solo porque soy exigente conmigo mismo y me siento más cómodo así. Tengo una teoría y es que si compito solo, las cosas salen como las haya preparado yo. Me exijo mucho con mis entrenamientos.

¿Cómo nació su amor por el remo?

Mi amor por el remo nace en el Real Club Mediterráneo, donde he tenido tantas alegrías con ellos. De joven acompañaba a mi hermana a natación y ella un día quiso apuntarse a remo, cambiar de deporte. Fui con ella al club para apuntarse a remo y los entrenadores se fijaron en mí porque di el estirón muy joven, me dijeron que me harían campeón de España y cumplieron con su promesa (risas).