Endrick, el último cromo de Florentino, ya factura como una estrella: Panini, New Balance, HBO...

Cuando Juni Calafat puso encima de la mesa del Real Madrid el nombre de Endrick Felipe Moreira de Sousa, el nuevo Romario, pocos podían imaginar que su explosión fuese tan temprana. Pero el jefe de scouting del club blanco había quedado escarmentado por la pérdida de Neymar, que prefirió acabar en el Barcelona después de que el mismísimo Sandro Rosell viajase a Argentina para cerrar su fichaje el verano de 2011 en plena Copa América en la nación rioplatense. Una mina de oro para los culés tras la cual Florentino Pérez se juramentó que no volvería a dejar pasar a las estrellas del fútbol brasileño.

Después llegaron Vinicius Júnior, Rodrygo Goes y otros que no han terminado de cuajar como Reinier, jugador del Flamengo por el que los blancos pagaron 30 millones de euros en 2020. Un fiasco que no va a repetirse con el próximo fichaje blanco procedente de Brasil, Endrick, que ya ha debutado, a sus 17 años con la canarinha, y cuya dimensión mediática no ha dejado de crecer desde que se anunció el 15 de diciembre del 2022 su fichaje por el Real Madrid. Un acuerdo privado que se verá refrendando con un contrato laboral el próximo mes de julio, ya que Endrick cumple 18 años el día 21. Una semana después de que concluya la Copa América en Estados Unidos.

Portada del álbum de Panini

Precisamente en las últimas horas se ha hecho público que Endrick será la imagen del lanzamiento del álbum de cromos de Panini de esta competición. "Es gratificante estar presente en este álbum de Panini representando a mi país y a mi selección. Otras estrellas del fútbol mundial ya han aparecido como embajadores de esta marca y haber sido elegido ahora me hace muy feliz", declaró del delantero al hacerse pública la noticia.

La imagen del delantero está en manos de Wolff Sports, con Fabio Wolff al mando, quien ya trabajó en su día con Neymar. Agencia de marketing deportivo que trabaja junto a Roc Nation Sports Brasil los posibles contratos de patrocinio de Endrick. Thiago Freitas, CEO de Roc Nation Sports Brasil, celebraba el acuerdo con Panini: "Para nosotros, cada invitación que se hace a Endrick es un premio, pero también una responsabilidad, con otro público, que va más allá del Palmeiras e incluso de los brasileños. Los álbumes de Panini son hitos y parte de la memoria no sólo de los niños. Estar asociado a ellos es un título de popularidad para un deportista".

Endrick. / PALMEIRAS

Pero el acuerdo con Panini no es el más importante que ha firmado Endrick en los últimos meses. El delantero llegará al vestuario del Real Madrid convertido en la estrella emergente de New Balance, marca de ropa deportiva estadounidense con la que ha firmado un acuerdo hasta 2028. El genio de Taguatinga será el rostro más reconocible de la marca en el fútbol, equiparándose al estatus que tiene Jude Bellingham en Adidas o con el que llegará Kylian Mbappé al Bernabéu con Nike. New Balance creará una línea deportiva con el nombre personalizado del brasileño, que ha exigido a la marca que existan productos al alcance de los bolsillos más humildes y que el 10% de las ventas totales se destinen a labores sociales.

Además de Panini y New Balance, Endrick es imagen de empresas como ‘Odontocompany’, la mayor franquicia de clínicas odontológicas en el mundo con 2.000 sucursales por todo el planeta, y de la plataforma de juegos ‘Rei do Pitaco’. Y ha llegado a un acuerdo con HBO para ser su imagen en la explotación de la plataforma en la Champions. El cromo de Florentino Pérez llegará en verano al Bernabéu a soplar las velas de su mayoría de edad con un puñado de patrocinadores bajo el brazo y esperando multiplicar exponencialmente su dimensión mediática desde el momento en que se ponga la camiseta blanca del Real Madrid. Y de todo lo que firme a partir de entonces, el 50% terminará en las arcas del Bernabéu. Business is business.