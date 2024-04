Ancelotti: "Hay dos tipos de entrenadores, los que no hacen nada y los que hacen mucho daño"

Carlo Ancelotti se sentó en una sala de prensa que conoce a la perfección y arrancó advirtiendo que "del pasado siempre me quedo con los buenos recuerdos. Mañana es otra historia, tenemos confianza y jugamos contra un rival que tiene calidad y tiene individualidades muy fuertes. Pocos de los que están aquí pensaban que yo iba a estar en esta rueda de prensa".

Carlo no se fía del Bayern

Carletto huyó del favoritismo que rodea al Real Madrid en esta semifinal ante los bávaros: "Nosotros tenemos confianza y mucho respeto por este equipo. El Bayern ha hecho una eliminatoria ante el Arsenal, esto es lo que tenemos que mirar. Han sido dos partidos espectaculares. Hay que mirar la historia de este equipo porque esa historia pesa mucho. Sobre si nos infravaloran, creo que nunca se infravalora al Real Madrid y menos en esta competición. Sentimos mucho respeto hacia nosotros por parte de todo el mundo. El peso de la camiseta y la historia del club pesa mucho".

Del Bayern destacó que "son muy fuertes en las transiciones, pueden jugar de diferentes formas. Somos dos equipos que no tenemos una identidad muy clara y podemos jugar los partidos de diferentes formas". Confirmó que "Tchouameni va a jugar mañana", y habló sobre su rol y el de Tuchel, al que dedicó unas palabras: "Es un gran entrenador, joven y con un nivel estratégico espectacular. Le tengo mucho respeto y mucho cariño".

Posteriormente reflexionó sobre el rol del entrenador: "El papel más importante no lo tiene el entrenador. Hay dos tipos de entrenadores, los que no hacen nada y los que hacen mucho daño. Yo espero ser de los primeros. Tú puedes darles la idea y luego está la calidad y el compromiso. Debes intentar que los jugadores entiendan bien la idea de juego. La diferencia entre el Madrid y el Bayern o el City es ver dónde metes la calidad en el equipo".

Carlo insistió en que "no tengo ningún ánimo de revancha en Múnich porque tuve la suerte de entrenar al Bayern. Pasé un año y medio muy bonito aquí. Es una ciudad muy bonita, un lugar fantástico. El alemán no me ha entrado en la cabeza nunca, a mi hijo Davide sí y aún lo habla. Pero esta ciudad es espectacular para vivir".

Federico Valverde, cariacontecido al final del encuentro entre el Real Madrid y el Manchester City. / EFE

Valverde: "Tenemos defensas de clase mundial"

Federico Valverde, el centrocampista uruguayo del Real Madrid, fue el elegido para comparecer en sala de prensa en la previa del partido que medirá a los blancos con el Bayern este martes a las 21:00 horas en el Allianz Arena de Múnich. El charrúa se mostró "feliz de lo que está siendo este año para mí, jugando mucho y teniendo muchos minutos en el Real Madrid".

El uruguayo comenzó hablando de lo que sintió al descartarse en la tanda de penaltis de Manchester: "Me acosté con el remordimiento de no haber tirado ese penalti, pero disfruté mucho con la clasificación. Fue un sabor amargo, a veces hay que dejar ese orgullo y ese ego y el cansancio y la fatiga me llevaron a decirle al cuerpo técnico que no estaba preparado. Trabajaré para estarlo la próxima vez"

Rechazó el favoritismo ante el Bayern y apuntó que "todos los equipos se merecen el respeto y el Bayern, como el Real Madrid, tiene títulos y siempre llega hasta el final de esta competición". Y habló de su nueva posición en el doble pivote: "He crecido en la posición del doble cinco, fue ahí donde empecé como jugador y no he tenido que adaptarme mucho. He disfrutado mucho jugando al lado de Kroos, de un ídolo. Ha sido un trabajo que me ha dado mucha felicidad y a veces cuando no estoy cerca de Toni lo estoy de Modric y aprendo de él"

Sobre el peligro que puede generar Kane, como antes Haaland, Valverde sacó la cara por sus compañeros: "Tenemos defensas de clase mundial que han disputado finales de Champions y hay que respetarles primero y luego miramos lo que hay delante". No negó que el equipo ha tenido suerte, "porque la suerte se necesita siempre, la suerte del campeón. Hay que disfrutarla y aprovecharla".

El madridista agradeció a Ancelotti lo que le ha enseñado: "El entrenador para mí ha sido una pieza fundamental dentro del fútbol, me ha dado las ideas claras de lo que él quería y lo que podía mejorar como jugador y como persona. No encerrarme en una posición y adaptarme para dar lo mejor". Y concluyó señalando que "hay que valorar cada minuto que juego en el Real Madrid. Estoy agradecido de poder vestir esta camiseta, de que mi familia esté bien y de poder jugar esta competición".