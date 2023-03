Entre las inversiones del Gobierno para paliar los efectos de la crisis en las economías españolas están el cheque de alimentación de 200€, la bajada del IVA de algunos productos básicos y la medida estrella: la reducción de las retenciones en los tramos más bajos del IRPF.

Todos los trabajadores españoles deben pagar impuestos por el dinero que ganan trabajando: cuanto mayores sean los ingresos, mayor será la tributación. Para estar al corriente con Hacienda, todos los meses se deduce de la nómina un porcentaje de lo que el contribuyente gana 'en bruto': el resultado es el sueldo que vemos ingresado en nuestra cuenta corriente.

La nómina final se calcula restando el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF): un tributo que varía en función de cuánto ganamos al año.

Buenas noticias de Hacienda para los trabajadores españoles

La medida estrella de la reforma fiscal del Gobierno, además del impuesto a las grandes fortunas, es bajar la retención del IRPF a quienes ganan menos de 21.000€, un beneficio fiscal que hasta la fecha solo se aplicaba a quienes ganaban menos de 18.000€ anuales.

A partir de febrero de 2023, si tu sueldo es inferior a 21.000€ al año ganarás más dinero al mes: al reducirse el porcentaje de IRPF que se debe deducir de tu nómina, percibirás un incremento en el salario 'neto'. El objetivo de esta medida es ayudar a las rentas medias (el 50% de los trabajadores asalariados en España gana menos de 21.000€ anuales) a afrontar la dura situación de inflación.

¿Cómo cobrar más en la nómina de febrero?

La empresa es la responsable de ajustar la cotización del trabajador para que, a la hora de hacer la declaración de la renta, no tenga que aportar más de lo que se le ha ido deduciendo en la nómina si no tiene más rendimientos que los obtenidos por el trabajo. Así, la empresa está obligada a no aportar nunca menos de la cantidad que el contribuyente debe pagar a Hacienda.

El nuevo ajuste en la nómina, que hará que miles de trabajadores comiencen a ingresar más dinero a partir de febrero, es una tarea de la empresa. Para asegurar que esta nueva actualización se está aplicando, solo hay que ponerse en contacto con el profesional que gestione las nóminas y consultar si se ha aplicado la reducción del IRPF.