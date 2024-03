El Gobierno avisa a los estudiantes: los errores más comunes que te dejan sin beca MEC

Los estudiantes universitarios siempre tienen en mente una cosa, tener la matrícula pagada gracias a las ayudas del Estado que ofrece en materia educativa. De esta manera, gracias a las notas obtenidas durante el curso, pueden recibir una cuantía económica que varía en función de esas marcas personales. La más conocida de todas ellas es la Beca General del Ministerio de Educación y Formación Profesional, más conocida como Beca MEC.

La asignación para los universitarios tiene dos ingresos: uno fijo que paga el total de la primera matrícula de las asignaturas cursadas, y otro que aumenta o disminuye según las notas obtenidas en el curso anterior, y otros factores, como la renta familiar, el curso que se esté cursando y la residencia del estudiante, etc. Además, la beca puede cubrir la totalidad o una parte de los gastos de matrícula, libros, alojamiento y manutención. Para poder solicitarla se deben cumplir cuatro requisitos básicos:

Tener la nacionalidad española o ser residente en España.

No superar un determinado nivel de renta familiar.

Haber obtenido la nota de acceso mínima exigida para cada tipo de estudio.

Estar en esa carrera en ese curso académico.

A pesar de que parezcan muy simples, los trámites para pedirla a veces llevan a error, y este fallo podría dejar a los estudiantes sin su beca.

Los errores más comunes en la beca MEC

Desde el 19 de marzo hasta el 10 de mayo, estará abierto el plazo de solicitud para aquellos estudiantes que deseen obtener una ayuda económica para cursar estudios postobligatorios en España. La petición se puede realizar de forma online a través de la Sede Electrónica del Ministerio de Educación y Formación Profesional, utilizando tu certificado digital, que todo estudiante debe tener para hacer este tipo de trámites.

El primer paso para pedir la beca MEC es completar el borrador con tus datos personales, en el que se incluye la información familiar y económica. Este se guarda de manera automática, pero no se envía, por tanto, es necesario hacer el cambio de borrador a solicitud enviada. Esto es muy importante, porque los documentos que se quedan en borradores no se mandan.

Comprueba el estado de la solicitud

Es también fundamental verificar que la solicitud esté marcada como "Presentada". Además, es importante tener en cuenta que si, una vez finalizado el plazo, aparece como "Resuelta", significa que ya ha sido procesada. En este punto, simplemente necesitarías acceder a la Sede Electrónica del organismo, específicamente al apartado de 'Mis notificaciones', para determinar si ha sido aprobada o rechazada. No obstante, este no es el único aspecto a considerar para asegurar la obtención de la beca.

Otro de los fallos más importantes es no hacer caso a las notificaciones que piden mandar más documentación de la ya presentada. Cuando te llegan, dispones de 10 días hábiles para solucionar el error. Por último, algo de lo que no nos damos cuenta y ocurre a menudo es que se superan los límites de la renta, por eso no se envía. En todos los casos, existe un periodo de reclamación, pero una vez excedido ya no será posible reclamar la beca MEC.