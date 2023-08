Este próximo domingo 6 de agosto Sabatic Fest prosigue con sus propuestas musicales para este verano en Málaga, y lo hace con el espectáculo de Coldplace, la banda internacional tributo a Coldplay. Llegan a las instalaciones de Autocine Málaga Cesur FP para presentar su luminoso directo y su impresionante puesta en escena, que dará comienzo a las 22.00 horas, una hora después de la apertura de puertas. Además, la organización de Sabatic Fest ofrece las entradas para el concierto de forma completamente gratuita, el usuario sólo tendrá que hacerse cargo de los gastos de gestión (1 euro por persona), y ya se pueden adquirir en SeeTickets o en la web sabaticfest.es.

El único tributo que ha trabajado para Coldplay realizará un recorrido a través de todos los grandes éxitos de Coldplay de los últimos 20 años, incluyendo Yellow, Paradise y A Sky full of Stars, hasta Higher Power y My Universe de su último álbum, Music of the Spheres.

Sobre la banda

Coldplace es la banda tributo líder mundial a Coldplay, que produce un impresionante concierto en vivo y celebra la música de una de las bandas más exitosas de todos los tiempos. Está formada por el cantante Shane Crofts, el guitarrista Dean Stewart, el bajista Asa Crofts y el batería Wayne Birch. Se formaron en 2004.

Los integrantes son músicos fanáticos de Coldplay que se dirigen a los fans de Coldplay. Se trata de una banda que promete firmar un espectáculo de una "calidad y experiencia insuperables". En 20 años han realizado más de 1.200 conciertos en todo el mundo, recorriendo más de 20 países diferentes, con audiencias de más de 30.000 personas. Sus aventuras los han llevado a aparecer en los medios de comunicación y en la televisión británica, incluyendo Sky, BBC Radio 1 y 2. Además, han tocado en festivales junto con Bob Geldof, KT Tunstall, Ringo Starr y Roxette, entre otros.

La banda tributo cuenta con el beneplácito de Phil Harvey, uno de los integrantes de Coldplay, que les da las "gracias por enarbolar la bandera de Coldplay".

El único tributo que ha trabajado para Coldplay, esta destacada banda lleva su música por el mundo a través de todos sus éxitos favoritos de Coldplay de los últimos 20 años, desde Yellow a Higher Power, The Scientist a A Sky Full of Stars, Fix You a su último gran éxito.

Este espectáculo de talla mundial recrea fielmente la magia y el espectáculo de las giras en directo de Coldplay, que han batido récords. El espectáculo es un festín tanto para la vista como para el oído: láseres, iluminación sincronizada, confeti, vídeo e incluso las pulseras Xyloband LEDS que se han convertido en sinónimo de los conciertos de Coldplay.

Próximos eventos

· 4 de agosto: Sabatic Tech, con Pedro Mirano, Deiver, Adaobat, Fiore, Roulth

· 6 de agosto: Tributo a Coldplay.

· 10 de agosto: Tributo a Tina Turner.

· 15 de agosto: Gloria Gaynor y Bonnie Tyler.

· 25 de agosto: Maldita Nerea, Nena Daconte y Lala Love You.

· 31 de agosto: Saiko y Maikel Delacalle.

· 1 de septiembre: RVFV (Rafael Ruiz Amador)

· 2 de septiembre: Aborigena, con Diass, Eli Rojas, Miguel Payda, Ivan Laz, Mucho Lau (dj’s)

· 3 de septiembre: La Aldea Fest, con Jorge Cremades, Miqui Brightside, Uri Sabat, Fran Bowtie

· 8 de septiembre: Urban Town Fest, con Natos y Waor, Al Safir, Reality, Midas Alonso, Nerze, Sislah y Cloty, L14m, Garzi y The Otter Gang

· 22 de septiembre: Yo fui a EGB, con Sabrina, Boney M, La Frontera, Danza Invisible, Vicky Larraz, Tenessee, Tam Tam Go, Los Manolos y Orquesta Mondragon