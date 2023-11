El XIX Salón del Vino y Gastronomía de Distribuciones Narbona Solís cerró sus puertas este martes, 7 de noviembre, tras dos jornadas de rotundo éxito de convocatoria en la localidad de Antequera. Una cita anual que se acerca ya a las veinte ediciones y que se ha consolidado ya como el encuentro referente del sector para hoteles, empresas del sector de la hostelería y clientes particulares.

En la cita que culminaba este martes, Distribuciones Narbona Solís, ha presentado bodegueros y hosteleros las últimas novedades que formarán parte de su catálogo. Un encuentro que ha tenido lugar en el Hotel Lozano de la localidad antequerana y que ha contado con la presencia de destacadas personalidades del ámbito social y económico de la región, pudiendo así disfrutar de actividades de los más altos estándares, con catas y reseñas de los mejores vinos del mundo.

El Salón fue inaugurado el lunes por el alcalde de Antequera, Manuel Barón, que destacó la magnitud del encuentro. “Es un acontecimiento único en Málaga, porque aquí se congrega muy buena parte de lo mejor a nivel mundial en producción y comercialización vitivinícola de España, Italia o Francia, que se encuentran esta semana en Antequera”, sentenciaba. “Que todo esto suceda, además, cuando acabamos de presentar nuestra candidatura a la Capitalidad Gastronómica, con la ilusión de poder lograrlo en solo unos días”.

Por su parte, el diputado provincial y vicepresidente de la Diputación de Málaga, Juan Rosas, valoró un Salón que “refuerza la marca Sabor a Málaga, que viene a trabajar en pro de empresas como Narbona Solís. Nos gusta que compañías como esta apuesten por productos como los que se han disfrutado estos dos días en el Salón, bajo el sello de la marca que enorgullece a la provincia”.

Por su parte, el CEO de Distribuciones Narbona Solís, Juan Carlos Narbona, destacó la importancia que ha adquirido el Salón a lo largo de sus ediciones anteriores, reiterando que la de 2023 "ha vuelto a convertirse en todo un punto de encuentro para proveedores y clientes, fomentando la colaboración, la innovación y el fortalecimiento de las relaciones comerciales".

No en vano, la edición XIX del Salón del Vino y Gastronomía ha superado las mejores expectativas, aglutinando en los dos días de celebración a más de 120 proveedores y hasta 80 bodegas nacionales e internacionales, para componer todo un ‘mapa del sector’, al que han dado forma más de 150 expositores y la participación de más de 2.200 personas, incrementando así un año más la cifra de participantes.

Calidad y excelencia como seña de identidad de cada acción

Un evento marcado por la calidad y la excelencia de los productos sobre los que giraba la edición 2023, con alguno de los mejores caldos del mundo como referentes en un encuentro enfocado a los profesionales hoteleros, bodegueros y responsables del segmento gastronómico. En el mismo, referencias de la talla de Chadornnay, Pinot Noir, ‘Cepas Vellas’ de Gerardo Méndez DO Ferreiro, los Opus One del Valle de Nappa (California), los Gaja Sperss del Piamonte italiano, el Château Margaux de Burdeos, el Vega Sicilia “Único”, el Dom Pérignon o el Viña Tondonia Gran Reserva. Además, personalidades como el prestigioso glassmaker austríaco Maximilian Riedel, el prestigioso enólogo y Master of Wine, Jonas Tofterup, Felicísimo Pereira o Alize Drouet, todos ellos referentes máximos de un segmento vinculado a la alta cocina, de la que dio cuenta el prestigioso chef andaluz Kisko García.

De este modo, el Salón se ha convertido en un auténtico escaparate, donde presentar las últimas innovaciones, tendencias y productos gourmet de la más alta calidad. Así, los asistentes han tenido la oportunidad de degustar y descubrir la excelencia de los vinos, destilados y alimentos gourmet que forman parte del catálogo de Distribuciones Narbona Solís. El CEO de la compañía se ha felicitado por el devenir del encuentro, “enorgullecidos por haber brindado una vez más a nuestros asistentes una experiencia única que resalta la excelencia en la enología y la gastronomía. Estamos convencidos de que este Salón del Vino seguirá siendo un evento emblemático en el calendario de eventos de la industria y, desde Distribuciones Narbona Solís, nos comprometemos a seguir innovando y ofreciendo lo mejor a nuestros clientes en futuras ediciones”, ha dicho.