«Mis clientas son mujeres atrevidas con outfits especiales»

¿Cómo definiría sus creaciones y a usted como diseñadora artesanal de bisutería en metacrilato?

Mis creaciones son atrevidas, divertidas y llenas de color. Siempre me ha gustado el color y vestir de forma diferente y original, eso es lo que intento plasmar en mis diseños.

¿Cómo son sus fuentes de inspiración?

Me inspiro en todo lo que me rodea, principalmente en la naturaleza, pero la inspiración puede llegar de cualquier forma y en cualquier momento. Un cuadro, una buena película, una tarde de playa o una charla con una amiga pueden traer a tu mente ideas geniales.

¿Cómo surgió la idea de lanzar la marca Ana Lanas?

Fue fruto de la casualidad, siempre he sido aficionada a la artesanía y he hecho muchas labores en casa, comencé trabajando con el fieltro pero muy pronto descubrí nuevos materiales y técnicas que me llevaron a crear mis primeras piezas de bisutería y fue entonces cuando descubrí que este mundo me apasionaba. Seguí investigando y fui probando un poco de todo, hasta que en plena pandemia descubrí el metacrilato y las posibilidades que este material me ofrecía. Actualmente me encuentro centrada en las creaciones con este material, que me permiten explotar toda mi creatividad.

El nombre de la marca, se lo debo a mis compañeros de trabajo, que conocedores de mi afición, me llamaban “Ana Lanas”.

¿Hacia qué público van destinadas sus creaciones?

Yo siempre digo que creo bisutería para quien se la quiera poner, pero principalmente mis clientas son mujeres atrevidas que buscan dar un toque especial a sus outfits.

¿Cómo evalúa, cómo cree que está el sector de la bisutería en Málaga?

En Málaga hay un gran variedad de marcas de bisutería artesanal. En los mercados artesanos que se hacen en la ciudad casi el 50% de los puestos son de bisutería, por eso también veo esa necesidad de hacer algo distinto, tanto en diseño como en material para diferenciarme del resto.

Si le pregunto por la influencia del cine en su trabajo, ¿Qué me diría? ¿Qué relación contempla?

El cine, como el séptimo arte que es, marca tendencia y muchas joyas se han vuelto a poner de moda al llevarlas alguna actriz famosa. Por lo tanto todo lo que veo en cine me influye y lo tengo en cuenta a la hora de crear mis diseños. El cine es una gran fuente de inspiración.

¿Dónde podremos ver próximamente sus creaciones?

Cada primer domingo del mes me pueden encontrar en La Merced & Co, y cada cuarto domingo en el Mercado del Soho, además me voy apuntando a cualquier evento relacionado con la moda que vaya surgiendo.

La digitalización y la venta online. ¿Ha supuesto un cambio de paradigma en la relación con sus clientes?

Muchas personas contactan conmigo a través de Instagram, porque aunque tengo web no la tengo habilitada para la venta (es una tarea pendiente). La visibilidad en las redes ha sido fundamental para el crecimiento de mi marca y captar nuevos posibles clientes.