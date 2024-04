«Quiero transmitir alegría y que las mujeres sientan la misma magia que yo»

¿Cómo definiría sus creaciones y a usted como diseñadora?

Mis colecciones son siempre muy coloridas, me encantan los estampados, geométricos y florales, utilizo telas sedosas con mucho movimiento, Selva de Mar es femenina, alegre, favorecedora y llena de vida.

Respecto a los diseños colaboro con Montse Muñoz, ella es patronista de Vélez-Málaga y juntas hacemos que la colección sea preciosa. Yo soy bastante práctica, necesito sentirme cómoda con lo que me pongo y procuro que las prendas sean versátiles.¡

¿Cuáles son las fuentes de inspiración de Selva de Mar?

India es un país que adoro, voy cada año, creo que tiene magia o más bien me siento embrujada allí, pero por otra parte veo tanta desigualdad respecto a occidente que muchas veces me siento culpable de estar tan bien allí. Cuando voy por la calle me fijo en cómo visten las mujeres, ellas me dan información de lo que les gusta llevar. También escucho a mis clientas cuando las visito en sus tiendas, soy mayorista, vendo sólo en tiendas multimarca, así que Selva de Mar existe por y para ellas. Antes de cada colección elaboro una encuesta y les pregunto en qué me he equivocado, qué cosas les han encantado y qué prendas les gustaría que hiciera para la siguiente colección, de esta manera intento acercarme lo máximo a sus necesidades.

Hábleme de la colección de ropa para este año 2024.

La he llamado Vibraciones de África, cada diseño tiene un nombre, dándole así identidad a cada vestido, los vivos estampados son una pieza clave en mis prendas, los diseños son de patronaje sencillo y súper favorecedores, quiero transmitir alegría, quiero que las mujeres sientan la misma magia que siento yo .

¿Cómo evalúa el sector del diseño de moda en Málaga?

Actualmente la diputada Esperanza González y todo el equipo de Málaga de Moda están apoyando a muchos pequeños emprendedores lejos de las élites del diseño de moda para que tengamos visibilidad en el mercado. Eventos como Momad, Sima 41, Fibes etc, nos han llenado de energía e ilusión para seguir adelante, así que les estoy enormemente agradecida. Hemos visto en los escenarios auténticas obras de arte, el sector del diseño en Málaga está en alza.

Si le pregunto por la influencia del cine en su trabajo, ¿Qué pieza, qué vestido, qué look recuerda de alguna película?

Mamma Mía, una y otra vez. No es que me encantara la película pero sí el vestuario.

¿Dónde podremos ver próximamente sus creaciones?

El próximo evento será el próximo día 27 de abril, estaremos en la ciudad de Montilla con “La Tantra”, que es clienta nuestra, haciendo un desfile junto con otras marcas que tiene en su tienda también. Durante todo el verano organizamos desfiles o fiestas en algunas tiendas, de esta manera la experiencia del cliente final es mucho mas especial que el mero hecho de ir de compras solamente. De cara a Septiembre nos encantaría poder participar en la próxima edición de Momad 2024 con Málaga de Moda, en Ifema, en Madrid. Estuvimos el pasado mes de febrero con ellos y fue una experiencia maravillosa.