«Mira la vida con los ojos del turista, que ve belleza donde otros ven rutina». En una ciudad donde cada rincón alberga una historia, no detenerse a apreciar el encanto de sus lugares es casi un sacrilegio. El foráneo contempla con delicadeza estos distintos enclaves y los recorre con la ilusión del que descubre algo por primera vez. El malagueño, preso de la costumbre, no logra alcanzar este mismo prisma.

Es la visión propia del turista el eje de la exposición ‘Málaga Abierta’. Por segundo año consecutivo, el periódico La Opinión de Málaga elabora una muestra que tendrá a la ciudad como principal protagonista. En esta ocasión, serán los rincones y enclaves malagueños más reconocidos los que busquen reforzar el sentimiento de pertenencia de todos sus ciudadanos.

El pasado de una ciudad en la que han dejado huella multitud de civilizaciones se puede leer en cada calle, monumento o edificio. Málaga se guarda para sí un pedazo de todo el que la transita, de ahí su riqueza. La cultura, la gastronomía y las costumbres malagueñas son la suma de toda su historia y atrapa a cualquiera que ponga un pie en ella.

Es por todo ello que Málaga continúa siendo una ciudad que acoge. Ya lo hizo en el pasado con los Larios, los Gross, los Caffarena, los Grund o los Loring, familias influyentes que pasaron a formar parte de la historia malagueña. A día de hoy, multitud de personas siguen fijando su vista en nuestra ciudad para engrandecer su cultura, su comercio o su turismo. Así como para contribuir a que Málaga siga consolidándose como ejemplo de innovación, tecnología y progreso que es en la actualidad.

Con la idea de seguir impulsando la imagen y el atractivo de la ciudad nace la exposición ‘Málaga Abierta’, una muestra fotográfica que tiene por objeto potenciar el desarrollo y el progreso de Málaga. Desde el próximo día 3 y hasta el 15 de mayo, las imágenes de algunas de las calles y plazas más conocidas de la ciudad protagonizarán el paseo por la calle Larios.

La arteria principal de la ciudad será el escenario que redescubra a los malagueños los rincones que recorren a diario. Y lo harán de la mano de algunas de las fotografías de Christian Machowski, el alemán malaguista que triunfa en las redes sociales. La particular visión de este fotógrafo enamorado de Málaga compone una muestra puramente malagueña, en la que podremos volver a reencontrarnos con icónicos rincones de la ciudad, en una primera cita que culmine en un renovado amor a primera vista.

Málaga, just take it all in. pic.twitter.com/jYWjOV1lY8 — Christian Machowski (@Christian_ESEM) 28 de abril de 2022

Con esta colección de 25 mupis, La Opinión de Málaga busca ensalzar a Málaga como la ciudad abierta, innovadora y tecnológica que es. Málaga no es solo su turismo. Es su economía, sus comercios y su desarrollo. Cada vez son más las empresas y particulares que eligen nuestra ciudad para su emprendimiento. Por todo ello, ‘Málaga Abierta’ es aplaudida desde los distintos sectores de la ciudad.

«Exposiciones como estas, además de poner de manifiesto la importancia del comercio y la economía provincial, animan a seguir el camino iniciado de innovación y adaptación al momento social y económico, ofreciendo servicio, innovación y creatividad», señala Salvador Pérez, presidente de la Asociación Málaga Comercio.

Málaga se ha convertido en foco de interés y está siendo protagonista de muchos proyectos innovadores. En este sentido, el presidente de la Confederación de Empresarios de Málaga (CEM), Javier González, asegura que «la ciudad está viviendo en los últimos años un intenso proceso de desarrollo en diversos ámbitos -económico, tecnológico, turístico y cultural- y los malagueños debemos sentirnos muy orgullosos de la imagen y la capacidad de proyección de nuestra ciudad».

En esta misma línea, el presidente del Parque Tecnológico de Andalucía (PTA), Felipe Romera, señala que «Málaga es un referente internacional alrededor de las tecnologías digitales, creando así un ecosistema de innovación vertebrado que potencia el desarrollo económico de la ciudad».

La exposición ‘Málaga Abierta’ amplía así sus miras sin perder de vista el fin que la concibió el pasado año, apoyar a todos los sectores malagueños después de la crisis económica y social derivada del Covid-19. Un año después, ya sin mascarillas, los efectos que este virus ha tenido sobre algunos de ellos continúan haciendo mella. «Venimos de una pandemia que ha hecho mucho daño al comercio textil, estamos sufriendo las consecuencias y cualquier iniciativa que apueste por Málaga, por su sector productivo y por el desarrollo de la ciudad es estupendo», indica Lorena García. La presidenta de la Asociación de Comercio Textil recuerda la importancia de «ayudar a los comercios locales a subsistir, porque son, al final, los que le dan vida a los barrios». Todo ello, afirma García, pasa por un proceso de adaptación tecnológica «para llegar al cliente de otra manera».

En este sentido, la delegada del Gobierno andaluz, Patricia Navarro, asegura que «la innovación no es una opción, es el camino. Para el Gobierno andaluz, además, ha sido una obligación desde el primer día, apostar por la digitalización. Fomentar la economía local desde el emprendimiento y la globalización es fundamental».

Este es el rumbo que sigue la ciudad. Málaga continuará acogiendo a todo aquel que quiera contribuir en este crecimiento. Mientras, iniciativas como ‘Málaga Abierta’ continuarán siendo ese escaparate que «no solo refleja y difunde una realidad consolidada, sino que supone un impulso para afrontar los retos que se nos presenten en el futuro, que sin duda seremos capaces de afrontar», confía Javier González de Lara.

Mirar la ciudad con ojos de turista

Cuando Christian Machowski vino a Málaga por primera vez en el año 2003 -para ver un partido en La Rosaleda entre el Málaga CF y el Sevilla FC-, nunca imaginó que casi diez años después acabaría viviendo aquí. «Me volví fan del Málaga CF. A lo largo de estos años he estado viniendo a Málaga para ver partidos y he ido conociendo la ciudad a la vez. Hasta el verano pasado, cuando nos mudamos al centro histórico», explica. Desde entonces, Machowski ha estado captando con su cámara imágenes de la ciudad, haciendo de su pasión un trabajo reconocido y valorado por muchos malagueños: «La gente me dice que le he hecho mirar su ciudad de una manera muy diferente, que les he enseñado lugares que no habían apreciado de verdad».La fotografía de este alemán malaguista protagoniza la muestra ‘Málaga Abierta’, una colección de 25 mupis que recorrerán la calle Larios del 3 al 15 de mayo. «Es un honor para mí. Es algo muy emocionante. Estoy deseando verla en calle Larios».