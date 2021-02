Un total de 18.630 autónomos malagueños continúan recibiendo prestaciones de la Seguridad Social a cierre del mes de enero. A todos ellos se les ha reconocido alguna de las prestaciones puestas en marcha por el Gobierno para paliar la situación de este colectivo como consecuencia de la pandemia de la Covid-19, según ha informado este martes la Subdelegación de Gobierno.

Desde marzo hasta final de año, el Gobierno ha abonado en Málaga 226 millones de euros en ayudas a trabajadores por cuenta propia. En Andalucía son 62.958 autónomos los que han recibido un total de cuatro millones de euros en el mes de diciembre de 2020, cifra que suma un total de 873,3 millones de euros desde marzo.

La prestación a los 18.630 autónomos de enero de 2021 en Málaga incluye la prestación para aquellos que se han visto obligados a suspender su actividad de forma temporal por resolución administrativa relacionada con el control de la pandemia, la prestación compatible con la actividad, la prestación extraordinaria por bajos ingresos (sin periodo de carencia) y las ayudas para autónomos de temporada.

El subdelegado del Gobierno en Málaga, Teófilo Ruiz, ha destacado la "importante incidencia" que la medida de protección a autónomos ha tenido en la provincia, que aglutina el 28,4% de los 65.548 autónomos beneficiados por prestaciones extraordinarias en Andalucía. Tras Barcelona (52.598) y Madrid (42.784), Málaga es en la que más autónomos se benefician de prestaciones extraordinarias del Gobierno.

Ruiz ha recordado además que hasat septiembre los autónomos malagueños se vieron beneficiados por un ahorro en las cotizaciones sociales de 95,5 millones de euros. Desde que se inició la pandemia, 82.740 autónomos malagueños han recibido algún tipo de prestación del Gobierno.

Prórroga hasta el 31 de mayo

El esquema de estas ayudas (que finalizaba el 31 de enero) se mantiene con leves modificaciones tras el nuevo acuerdo con las asociaciones de autónomos y se prorroga hasta el 31 de mayo.

Se prorroga la prestación por suspensión de actividad, dirigida a aquellos autónomos que vean suspendida toda su actividad como consecuencia de una resolución de las autoridades administrativas competentes para la contención de la pandemia. Su cuantía es del 50% de la base mínima de cotización y se incrementará un 20% si el autónomo es miembro de una familia numerosa. Este, además, queda exonerado de pagar las cuotas a la Seguridad Social, aunque ese periodo contará como cotizado. La prestación es compatible con ingresos por cuenta ajena hasta de 1,25 veces el SMI. El beneficio mínimo estimado es de 760 euros.

Asimismo, se mantiene la prestación compatible con la actividad y se flexibiliza el requisito de facturación. La podrán solicitar aquellos trabajadores cuyos ingresos en el primer semestre de 2021 caigan el 50% (antes era el 75%) respecto al segundo semestre de 2019. El importe de esta prestación es el que corresponda por su base de cotización.

También continúa la prestación extraordinaria por bajos ingresos para quienes no cumplan los requisitos para acceder a las anteriores prestaciones. Se destina a aquellos trabajadores autónomos que sufran una caída de ingresos y que en el primer semestre de 2021 no superen los 6.650 euros. La cuantía es del 50% de la base mínima y es compatible con ingresos por cuenta ajena de 1,25 veces el SMI. Por último, en el acuerdo con las asociaciones de autónomos también se establece la continuación, adaptando el periodo de referencia, de la prestación para autónomos de temporada, que es del 70% de la base mínima y requiere no tener ingresos superiores a 6.650 euros en el primer semestre de 2021.