Los seis distritos sanitarios mantendrán de forma general el nivel de alerta sanitaria 2, con lo que no habrá cambios en horarios comerciales durante la próxima semana. Así lo ha decretado en su reunión habitual el Comité Territorial de Alerta de Salud Pública de Alto Impacto de Málaga, que no obstante ha establecido restricciones para Almargen (cierre actividad no esencial) y tanto Alfarnate como Sierra de Yeguas (cierre perimetral).

Las nuevas medidas que entran en vigor a partir de la medianoche de este viernes, después de su publicación en el BOJA, han sido comunicadas por el delegado territorial de Salud y Familias, Carlos Bautista. En reunión telemática, los expertos han analizado todos los datos epidemiológicos de incidencia de la Covid-19 en la provincia. Almargen es el único municipio que supera la tasa de incidencia de los 1.000 casos por 100.000 habitantes, con lo que se cierra perimetralmente y ve clausurada su actividad no esencial. Y con más de 500 figuran Alfarnate y Sierra de Yeguas, que también estarán sometidas al cierre perimetral aunque sin perder su actividad comercial.

Los distritos sanitarios Málaga, Valle del Guadalhorce, Serranía, Costa del Sol occidental y de La Axarquía se mantienen en nivel de alerta sanitaria 2, mientras que La Vega antequerana también estará en la misma situación a excepción de Almargen, con alerta sanitaria 4 modulada en su grado 2, como ha destacado la Consejería de Salud y Familias.