De la Torre: "Yo soy de taxi, en mi móvil no existen esas aplicaciones"

El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, se inclina a respaldar al sector del taxi malagueño en su lucha contra la proliferación de licencias VTC (alquiler de vehículos con conductor), que son las que utilizan las compañías de Uber y Cabify para operar en la capital y en el resto de la provincia. En una entrevista concedida a La Opinión, De la Torre asegura que "yo soy del taxi" y subraya que le "desea lo mejor a los taxistas malagueños". Preguntado por el fenómeno de Uber y Cabify en Málaga, el regidor señala que "en mi móvil no existen esas aplicaciones, aunque respeto a quien las tenga". "Se donde están las paradas de taxi, tengo muy buena relación con los taxistas y me gustaría que los taxistas de Málaga tengan un área de prestación conjunta, donde no tengan la competencia de taxistas de otros municipios", añade sobre su deseo para el futuro a corto plazo.

En relación a la principal denuncia que hace el sector, la abundancia de licencias VTC por encima de lo que fija la ley (una ratio de una licencia VTC por 30 de taxi), De la Torre se muestra más ambiguo, aunque deja caer que la responsabilidad está en la Junta de Andalucía: "Hay una estadística regional y provincial y Málaga está como tercera provincia en toda España. Pero luego, a nivel de provincias, no viene desglosado, con lo cual no puedo decir. Ahora, es una cifra muy significativa la que tiene la provincia.

Al igual que el resto de sus compañeros en España, los taxistas malagueños reclaman que se cumpla con la ley que regula las VTC y que se ponga freno a la emisión de nuevas licencias, que son las mismas que utilizan compañías como Uber y Cabify. Uber opera en la Costa del Sol desde el pasado mes de junio. En la mañana de hoy, los taxistas han debatido las medidas de protesta que van a adoptar en la provincia.