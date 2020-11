Las jugueterías reciben con entusiasmo su nuevo horario de apertura

Aunque las restricciones siguen en pie y Andalucía seguirá cerrada durante el puente, el pasado domingo, el presidente andaluz, Juanma Moreno, anunció pequeñas flexibilizaciones. Entre ellas, la ampliación en el horario de las jugueterías hasta las 20.00 horas. Esta noticia ha supuesto un pequeño alivio para muchos comerciantes del gremio: «Todo lo que sea ampliar un poco el horario es bueno y favorece», afirma Salvador Pérez, presidente de Comercio & Málaga. Para Pérez, esta medida debería venir acompañada de otras, como abrir el resto de comercios hasta un «horario lógico».

Pero, los comerciantes del mundo del juguete agradecen esta ampliación, para que su clientela tenga tiempo para comprar: «Muchos padres trabajan por las mañanas, y por las tardes es cuando pueden hacer sus compras. Así, le damos más tiempo», dicen desde Juguetes Carrión.

Esta juguetería ha recibido la nueva medida con gran satisfacción, ya que de esta manera podrá «salvar la campaña de Navidad». En su misma línea, Salvador Pérez espera que esto salve esta campaña, ya que «la de Semana Santa y Verano han sido nulas, y muchos comercios no tienen más recursos de los que tirar», asegura.

Aunque no todos ven con buenos ojos estas medidas. Luis Zafra regenta Juguetes Pinocho, una juguetería de barrio, y según él la ampliación de horarios no es «nada favorable». «En mi calle estoy rodeado de tiendas y bares, a partir de las seis de la tarde me quedo solo en la calle, y es muy difícil que vengan a buscarme solo a mí», aclara.

Zafra denuncia que esta medida sería efectiva si el resto de comercios también ampliaran sus horarios: «Yo solo he notado que estamos peor que antes, sobro hasta yo», bromea.

En el caso de librerías y papelerías, la Consejería de Salud se ha hecho eco de sus peticiones y publicó en el BOJA, «la ampliación del horario hasta las ocho de la tarde, en el grado 1». Aunque actualmente, esta medida no puede ser efectiva en Málaga, ya que se encuentra aún en nivel 3-4.

Por eso, muchas papelerías se han reinventado como, Mapas y Compañía, que ha abierto su librería virtual y también hace envíos a domicilio. «Estaría bien abrir hasta las 20.00, pero nos limita más las restricciones de movilidad municipal. Tenemos una clientela fiel, de muchos lugares y que no vive en Málaga capital» asegura Cuqui Bravo, encargada.

Las nuevas medidas están vigentes hasta el 10 de diciembre y son muchos los que esperan que se mantengan igual o que se amplíe al resto del comercio : «Todo eso podría estar con ese horario, estamos en la época en la que el comercio tiene que defender todo lo que ha comprado. Es muy necesario porque estamos todos muy asfixiados», reitera Pérez.