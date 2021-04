El presidente de Hostelería España, José Luis Yzuel, el responsable de Hostelería de Andalucía, Javier Frutos, y el líder de los hosteleros sevillanos, Antonio Luque, han ofrecido hoy una rueda de prensa telemática para presentar la celebración del I Foro Nacional de Hostelería, que se celebrará el 26 de abril en el Palacio de Ferias y Congresos de la capital para analizar el futuro del sector en la era postpandemia. Asimismo, los tres responsables de la patronal en el país, la comunidad andaluza y la provincia de Sevilla han coincidido en ofrecer una terrorífica radiografía del momento que viven bares y restaurantes debido a las restricciones horarias y de aforo impuestas por las diferentes autoridades debido a la pandemia.

Javier Frutos ha asegurado que en el primer trimestre de 2021 y en relación al mismo periodo de 2019 la facturación de la hostelería malagueña ha caído un 65%, mientras que el 20% de los 18.000 negocios hosteleros de la provincia permanecen cerrados ahora y muchos de ellos no volverán a abrir la persiana. "Es una situación dramática, las ayudas no llegan, sólo los mil euros de las ayudas de autónomos de la Junta, no hay más ayudas, las empresas están muy débiles, con un endeudamiento brutal y se ha dado una patada adelante con la situación de los créditos ICO, un gran volumen de empresas va a presentar concursos por los créditos ICO", ha dicho, para indicar que la administración ha puesto el foco y se gestiona "contra" el sector. "Somos la solución y no el problema", ha dicho.

Frutos también ha insistido en que el sector es más últil yendo "de la mano" de las administraciones, ha destacado que se necesitan ya corredores aéreos seguros que conecten la Costa del Sol con los principales mercados turísticos emisores y ha indicado que el pasaporte que llevarán los vacunados será pronto una realidad. Antonio Luque, por su parte, ha pedido que cuando acabe el toque de queda se acaben las restricciones horarias y de aforos, "cada vez es más difícil trabajar para llegar a final de mes, tenemos una cornada con tres trayectorias y nos han dado una tirita. Desde el 9 de mayo nos deben dejar dar la cena", mientras que Yzuel ha pedido que acaben ya "las medidas medievales, dígannos en qué condiciones tenemos que trabajar". Este ha rechazado que los restaurantes y bares deban controlar si sólo entran en sus locales los vacunados.

Los datos de Andalucía son similares, ha agregado Frutos. En España, la caída de la facturación, ha indicado Yzuel, ha sido superior al 50% y ha explicado que el sector tiene menos de un millón de empleos reales, habiendo retrocedido así por la crisis pandémica a cifras del año dos mil, cuando había más de 900.000 puestos de trabajo. "Van a batirse récords de concursos". Este ha sido especialmente duro con las ayudas prometidas por el Gobierno central al sector, anunciadas hace 40 días, y ha pedido al Ejecutivo que lleguen lo antes posible, y no durante el verano, como se ha anunciado. Y, a nivel de comunidades autónomas, ha agregado, "las ayudas son pocas, escasas". También se ha quejado Luque de que, "a día de hoy, no han llegado las ayudas, somos un sector imprescindible en este país".

En cuanto al foro, se celebrará el 26 de abril en el Palacio de Ferias de Málaga dese las nueve de la mañana a las dos y media. Se podrá seguir por Internet. El congreso nace "como un foro de reflexión sobre las necesidades de la hostelería como sector en la era postpandemia". Será inaugurado por Frutos, Yzuel,así como por el alcalde, Francisco de la Torre, y el presidente de la Diputación, Francis Salado.

La primera mesa redonda es 'Papel de los fondos europeos en la transformación del sector', y luego le seguirán: 'La gastronomía y el ocio nocturno como productos turísticos futuros', 'Gestión de la incertidumbre', 'Cambios en los hábitos de la sociedad y el comportamiento del consumidor', 'Necesidades de adecuación del sector' y, finalmente, la clausura. Participa un importante panel de expertos.